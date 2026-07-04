Οι καλύτερες κρέμες προσώπου με χρώμα για γυναίκες άνω των 60

Χαρίζουν φυσική κάλυψη, ενώ παράλληλα ενυδατώνουν την επιδερμίδα και λειαίνουν τις γραμμές

Μετά τα 60, πολλές γυναίκες νιώθουν «βαρύ» το foundation πάνω στην επιδερμίδα τους κι έτσι αναζητούν κάτι πιο ανάλαφρο, που να καμουφλάρει απαλά τις ατέλειες χωρίς ωστόσο να βαραίνει το πρόσωπο ή να τονίζει τις γραμμές. Εδώ ακριβώς έρχονται οι κρέμες προσώπου με χρώμα να δώσουν τη λύση.

Πρόκειται για υβριδικά προϊόντα που δεν λειτουργούν σαν κλασικό μεικ απ, αλλά σαν μια έξυπνη προέκταση της skincare ρουτίνας. Ενυδατώνουν, λειαίνουν και ταυτόχρονα εξισορροπούν τον τόνο της επιδερμίδας με έναν διακριτικό, φυσικό τρόπο, κάνοντας το πρόσωπο να δείχνει πιο φρέσκο και φωτεινό. Οι ιδανικές συνθέσεις για μετά τα 60 είναι εκείνες που εκτός των άλλων «θολώνουν» τις ατέλειες, συσφίγγουν και ανορθώνουν την επιδερμίδα, αλλά κι εκείνες που συμβάλλουν στη μείωση των ρυτίδων και των κηλίδων.

Ιδού οι κρέμες προσώπου με χρώμα που αξίζει να βάλεις στη ρουτίνα σου μετά τα 60:

Οι κρέμες προσώπου με χρώμα που πρέπει να δοκιμάσεις μετά τα 60

BB Blur, Tarte Cosmetics

Αυτή η κρεμώδης σύνθεση χαρίζει buildable κάλυψη και φυσικό ματ τελείωμα για εώς και 12 ώρες, ενώ παράλληλα θολώνει την όψη των πόρων και των λεπτών γραμμών χάρη στο σύμπλεγμα triple-B™.

Randiant SkinTint, La Mer

Η αναζωογονητική σύνθεση του Randiant SkinTint αποδίδει στιγμιαία λάμψη και πιο ομοιόμορφο, υγιή τόνο. Η επιδερμίδα αποκτά μια λαμπερή εμφάνιση, οι λεπτές ξηρές γραμμές απαλύνονται και τα σημάδια κούρασης μειώνονται ορατά.

Κρέμα Ημέρας με χρώμα Μαύρη Πεύκη SPF20, KORRES

Ενισχυμένη με το 4D BIO-SHAPELIFT™, η νέα κρέμα ημέρας με χρώμα της σειράς Μαύρη Πεύκη είναι ιδανική για κάθε γυναίκα μετά τα 50, αφού καλύπτει ελαφριά τις ατέλειες για έναν πιο ομοιόμορφο τόνο, ενώ παράλληλα χαρίζει σύσφιξη, ανόρθωση του περιγράμματος και επαναφορά του οβάλ σχήματος του προσώπου.

Revitalizing Supreme CC Crème Globale Anti-Age Teintée SPF10, Estée Lauder

Εμπλουτισμένη με την τεχνολογία IntuiGen, η πρωτοποριακή CC Cream της Estée Lauder συμβάλλει στην αντιμετώπιση των βασικών σημαδιών γήρανσης, ενώ παράλληλα τελειοποιεί τον τόνο της επιδερμίδας και χαρίζει μια λάμψη υγείας.

Water Crush Moisturizing Whipped SPF15 Tinted Day Cream, Clinea

Εμπλουτισμένη με 3% σύμπλοκο υαλουρονικού οξέος και νερό αγγουριού, αυτή η κρέμα ξαναγεμίζει την επιδερμίδα με ενυδάτωση που διαρκεί. Το χρώμα της προσαρμόζεται στην επιδερμίδα και χαρίζει ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα και φυσικό φινίρισμα, μειώνοντας την όψη των σκούρων κηλίδων.