Ό,τι πιο σημαντικό στη βαλίτσα των διακοπών σου

Υπάρχουν λίγα skincare συστατικά που έχουν αποκτήσει τόσο διαχρονική φήμη όσο η αλόη. Γνωστή για τις καταπραϋντικές και ενυδατικές της ιδιότητες, αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα φυσικά συστατικά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν το δέρμα δοκιμάζεται περισσότερο από τον ήλιο, τη ζέστη, το αλάτι της θάλασσας και το χλώριο της πισίνας.

Eίναι πλούσια σε νερό, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και αμινοξέα, γι' αυτό και βοηθά στην άμεση ενυδάτωση της επιδερμίδας, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς και ανακούφισης. Είναι ιδιαίτερα σωτήρια μετά την έκθεση στον ήλιο, καθώς συμβάλλει στην καταπράυνση της επιδερμίδας όταν εμφανίζει κοκκινίλες ή αίσθημα καψίματος, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα. Παράλληλα, υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό, βοηθώντας το δέρμα να διατηρήσει την υγρασία του και να ανακτήσει την άνεσή του. Κάπως έτσι μια κρέμα με αλόη αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προσθήκη στις αποσκευές των διακοπών, προσφέροντας ελαφριά ενυδάτωση, φρεσκάδα και ανακούφιση κάθε φορά που η επιδερμίδα τη χρειάζεται.

Ακολουθούν οι καλύτερες κρέμες με αλόη που αξίζει να δοκιμάσεις, είτε αναζητάς μια καθημερινή ενυδατική είτε ένα προϊόν που θα σε «σώσει» μετά από πολλές ώρες στον ήλιο:

Κρέμα με αλόη: 5 must-try επιλογές

Aloe 99% Soothing Gel, Holika Holika

Αυτό το καταπραϋντικό και ενυδατικό gel με 99% χυμό από φύλλο aloe vera καταπραΰνει την ερεθισμένη επιδερμίδα και διεισδύει βαθιά στο δέρμα, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα.

Intensive Care Aloe Soothe Ενυδατική Lotion, Vaseline

Αυτή η λοσιόν σώματος συνδυάζει θεραπευτικά μικρο-σταγονίδια Vaseline Jelly με Aloe Vera που είναι γνωστό ότι καταπραΰνει το δέρμα. Το αποτέλεσμα είναι μια αναζωογονητική, γρήγορη απορροφητική λοσιόν που ηρεμεί και καταπραΰνει την ταλαιπωρία που σχετίζεται με το ξηρό, ερεθισμένο δέρμα και την αφήνει βαθιά ενυδατωμένη και αναζωογονημένη.

Aloe Vera Soothing Gel, Helenvita

Αυτό το gel αλόης προσφέρει ανακούφιση και ενυδάτωση στην επιδερμίδα, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποκατάσταση του ξηρού και κατεστραμμένου δέρματος, ιδανικά μετά από έντονη έκθεση στον ήλιο.

Aloe Vera Gel, Panthenol Extra

Αυτό το gel αλόης προσφέρει απαλότητα στο σώμα και σε συνδυασμό με την πανθενόλη, ανακουφίζει από την ξηρότητα και τυχόν δερματικούς ερεθισμούς που προκαλεί ο ήλιος.

Aloe & Hydration Body Lotion, Nivea

Εμπλουτισμένη με με το Nivea deep moisture serum και αλόη, αυτή η λοσιόν προσφέρει 48ωρη αναζωογόνηση και βαθιά ενυδάτωση, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή, ανανεωμένη και με υπέροχο άρωμα.