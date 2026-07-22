Για να μυρίζεις υπέροχα όλη τη μέρα

Αν θέλεις το άρωμά σου να διαρκεί περισσότερο, το μυστικό μπορεί να βρίσκεται σε ένα beauty step που συχνά υποτιμάς: την ενυδάτωση. Η αλήθεια είναι ότι η ενυδατωμένη επιδερμίδα «κρατά» ούτως ή άλλως καλύτερα το άρωμα, αλλά αν θέλεις να μοσχομυρίζεις πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, η επιλογή της λοσιόν σου θα πρέπει να γίνει στρατηγικά: Αντί για μια απλή body lotion, επίλεξε μια κρέμα σώματος με άρωμα που διαρκεί.

Από αισθησιακές βανίλιες και ζεστές gourmand νότες μέχρι καθαρά musk, λουλουδάτες συμφωνίες και ανάλαφρες, καλοκαιρινές εσάνς, οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να λειτουργήσουν μόνες τους ή να ενισχύσουν το αγαπημένο σου eau de parfum. Οι σύγχρονες φόρμουλες βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στο άρωμα. Πλούσιες σε ενυδατικά και θρεπτικά συστατικά, αφήνουν το δέρμα απαλό, λείο και μεταξένιο, ενώ χαρίζουν αυτή την ανεπαίσθητη, πολυτελή αίσθηση που κάνει κάθε beauty routine να μοιάζει με εμπειρία σπα.

Ακολουθούν οι δικές μας αγαπημένες κρέμες σώματος με άρωμα που διαρκεί, για να βρεις εκείνη που θα γίνει το νέο signature scent σου:

Κρέμα σώματος με άρωμα που διαρκεί: 5 top επιλογές

Vanille Soleil Body Lotion, Roger & Gallet

Με νότες από βανίλια και υλάνγκ υλάνγκ, το γαλάκτωμα σώματος Roger & Gallet Vanille Soleil εξασφαλίζει στο δέρμα την απαραίτητη ενυδάτωση και το κάνει βελούδινα απαλό.

Brazilian Bum Bum Cream, Sol de Janeiro

Αυτή η κρέμα σώματος με νότες από φιστίκι και καραμέλα χαρίζει μια πινελιά λάμψης στην επιδερμίδα, ενώ η σύνθεση βοηθάει το σώμα να αποκτήσει την απόλυτη αίσθηση απαλότητας και σφριγηλότητας.

Coconut Passion Fragrance Lotion, Victoria's Secret

Η λοσιόν σώματος Victoria's Secret Coconut Passion προσφέρει στο δέρμα την απαραίτητη ενυδάτωση και συγχρόνως χαλαρώνει και ηρεμεί το μυαλό με την αρωματική της σύνθεση από καρύδα, κρίνο της κοιλάδας και βανίλια.

Prodigieux Lait Parfume, NUXE

Αυτό το αρωματικό ενυδατικό γαλάκτωμα με πολύτιμα βοτανικά έλαια, ενυδατώνει, φωτίζει και αφήνει ένα σατινέ φινίρισμα, ενώ παράλληλα τυλίγει την επιδερμίδα με το μεθυστικό άρωμα Prodigieux.

The Ritual Of Sakura Body Cream, Rituals

Εμπλουτισμένη με θρεπτικό γάλα ρυζιού, αντιοξειδωτικά, βιταμίνη Ε, Centella Asiatica και λουλουδένιο άρωμα από άνθη κερασιάς, αυτή η πλούσια κρέμα σώματος είναι βέβαιο ότι θα σε ενθουσιάσει με την υφή και την εσάνς της.