Ενυδατώνουν την επιδερμίδα και την «τυλίγουν» με το πιο ντελικάτο, τροπικό άρωμα

Αν υπάρχει ένα άρωμα που μπορεί να σε βάλει κατευθείαν σε καλοκαιρινό mood, αυτό είναι σίγουρα η καρύδα. Γλυκιά, ζεστή και ελαφρώς εξωτική, όσο ο καιρός ζεσταίνει γίνεται ξανά το απόλυτο comfort scent της body care μας. Από ανάλαφρες λοσιόν μέχρι πλούσιες βουτυρένιες υφές, οι κρέμες σώματος με άρωμα καρύδας δεν προσφέρουν μόνο ενυδάτωση, αλλά δημιουργούν μια ολόκληρη αισθητηριακή εμπειρία που θυμίζει ήλιο, θάλασσα, ανεμελιά και χαλάρωση. Αν θέλεις κι εσύ να μυρίζεις σαν καλοκαίρι όλη μέρα, αυτές είναι οι κρέμες σώματος που πρέπει να δοκιμάσεις:

Κρέμα σώματος με άρωμα καρύδας: 5 all time favourite επιλογές

Coconut Moisturizing Body Lotion, Sephora Collection

Αυτό το ενυδατικό γαλάκτωμα με δροσερή, κρεμώδη υφή και άρωμα καρύδας απορροφάται γρήγορα από την επιδερμίδα, αφήνοντάς την απαλή και ελαφρώς αρωματισμένη όλη την ημέρα.

Coconut Water Body Smoothing Milk, KORRES

Το γαλάκτωμα σώματος Korres Coconut Water ενυδατώνει το δέρμα σε βάθος, εξασφαλίζει άνεση και ζωντάνια, ενώ αφήνει μια διακριτική τροπική εσάνς.

Body Love Nourishing Secrets Restoring Ritual, Dove

Το γαλάκτωμα σώματος Dove Nourishing Secrets Restoring Ritual εμπλουτισμένο με λάδι καρύδας και γάλα αμυγδάλου ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα, ενώ ευφραίνει τις αισθήσεις με το κρεμώδες άρωμα καρύδας.

Coconut Passion Fragrance Lotion, Victoria's Secret

Η λοσιόν σώματος Victoria's Secret Coconut Passion προσφέρει στο δέρμα την απαραίτητη ενυδάτωση και συγχρόνως χαλαρώνει και ηρεμεί το μυαλό με την αρωματική της σύνθεση από καρύδα, κρίνο της κοιλάδας και βανίλια.

Coconut Body Butter, Mario Badescu

Το Mario Badescu Coconut Body Butter συνδυάζει ένα θρεπτικό μίγμα από βούτυρο καρύδας και βούτυρο μάνγκο με ένα τρίο φυσικών ελαίων. Η πλούσια σύνθεση με την κρεμώδη υφή λιώνει στο δέρμα, αφήνοντάς το αισθητά πιο λείο και λαμπερό.