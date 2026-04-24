ΟΜΟΡΦΙΑ SKINCARE

5 body mist καρύδα που θα σε βάλουν σε καλοκαιρινό mood

Βίκυ Χριστοπούλου

24 Απριλίου 2026

IG @negin_mirsalehi
Οι τροπικές νότες τους θα σε ταξιδέψουν νοητά σε νησιά με φοίνικες και κρυστάλλινα νερά

Ζεστή, απαλή και ανεπιτήδευτα αισθησιακή, η καρύδα είναι αδιαμφισβήτα η απόλυτη αρωματική νότα του καλοκαιριού. Αέρινα και διακριτικά, τα body mist καρύδα επανέρχονται σιγά σιγά στο προσκήνιο, αγκαλιάζοντας το σώμα με μια λεπτή, σχεδόν διάφανη αύρα. Η καρύδα άλλοτε εμφανίζεται κρεμώδης και γλυκιά, άλλοτε πιο φωτεινή και καθαρή, ισορροπώντας ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη ζεστασιά. Πάντα όμως έχει κάτι το οικείο και το νοσταλγικό, σαν μια ανάμνηση ενός ανέμελου καλοκαιριού που δεν θέλεις με τίποτα να τελειώσει.

Ακολουθούν πέντε από τα δικά μας αγαπημένα body mist καρύδα, που θα σε φέρουν λίγο πιο κοντά σε εκείνη την αίσθηση ελευθερίας που μόνο το καλοκαίρι ξέρει να χαρίζει:

Τα καλύτερα body mist καρύδα

CK Silky Coconut, Calvin Klein-Απόκτησέ το εδώ

Οι εξωτικές νότες νερού καρύδας και ζουμερού ανανά ενώνονται αρμονικά με τον απαλό μόσχο, δημιουργώντας ένα ευγενικό και σαγηνευτικό άρωμα. Η ελαφριά ενυδατική σύνθεση αφήνει παράλληλα την επιδερμίδα απαλή και ελαστική.

Coconut Passion Mist, Victoria's Secret-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το body mist θα σε μεταφέρει νοητά σε ένα νησί γεμάτο φοίνικες, συνδυάζοντας νότες από βανίλια, καρύδα, κρίνο της κοιλάδας, χαμομήλι και αλόη βέρα.

Caribbean Coconut Body Water, Fresh Line-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το αναζωογονητικό body water αιχμαλωτίζει το απόλυτο άρωμα του καλοκαιριού με νότες από καρύδα, γλυκιά καραμέλα και ζεστό ηλιοτρόπιο.

Body Desserts Coconut Milk Hydrating Body Mist, Organic Shop-Απόκτησέ το εδώ

Αρωματισμένο με ένα λαχταριστό ενυδατικό μίγμα από γάλα καρύδας, μακαντάμια και ελαίων καρύδας, αυτό το mist ενυδατώνει τέλεια το δέρμα και το αφήνει λαμπερό, απαλό και ελαστικό.

Coconut Scented Body Mist, Sephora Collection-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το ανάλαφρο, δροσιστικό mist για τα μαλλιά και το σώμα έχει υπέροχες νότες από καρύδα, που χαρίζουν μια αίσθηση απόλυτης ευδαιμονίας.

Google News logo

Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

TAGS

ΑΡΩΜΑΤΑ ΑΡΩΜΑ BODY MISTS ΚΑΡΥΔΑ
Φόρτωση BOLM...