Μειώνουν τα σημάδια γήρανσης και χαρίζουν φυσική λάμψη στο πρόσωπο

Το αντηλιακό είναι απαραίτητο σε κάθε ηλικία, όμως καθώς περνούν τα χρόνια και η επιδερμίδα γίνεται πιο ξηρή, λεπτή κι ευαίσθητη, η επιλογή της σωστής φόρμουλας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το καλύτερο αντηλιακό προσώπου για μετά τα 50 είναι εκείνο που εκτός από το ότι προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, ενυδατώνει την επιδερμίδα και απαλύνει τα σημάδια γήρανσης.

Αναζήτησε συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ, η γλυκερίνη, τα κεραμίδια, που μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη άνεση στην επιδερμίδα, αλλά και αντιοξειδωτικούς παράγοντες, που συμβάλλουν στην καθημερινή προστασία από το περιβαλλοντικό στρες. Όσον αφορά το φινίρισμα του προϊόντος τώρα, απόφυγε τα ματ αντηλιακά, που τείνουν να κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο θαμπή και να τονίζουν τις λεπτές γραμμές και στρέψου σε προϊόντα με dewy φινιρίσμα, που θα χαρίσουν στην επιδερμίδα μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη.

Ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα αντηλιακά προσώπου για γυναίκες άνω των 50, που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις κι εσύ:

Αντηλιακό προσώπου μετά τα 50: Οι 5 καλύτερες επιλογές

Ideal Soleil Anti-Ageing SPF50, Vichy

Εμπλουτισμένη με μαύρο τσάι, η αντιγηραντική αντηλιακή κρέμα προσώπου της Vichy καταπολεμά τα σημάδια γήρανσης και βελτιώνει τη λάμψη της επιδερμίδας. Η σύνθεσή της περιέχει επίσης Camu Camu, πλούσιο σε βιταμίνη C, για αντιοξειδωτική δράση και προστασία ενάντια στους εξωτερικούς παράγοντες.Φυσικά παρέχει υψηλή προστασία από τις ακτίνες UV.

Sun Anti-Age Fluid SPF50, Avène

Το Avène Sun Anti-Age Fluid σε βοηθάει να καταπολεμήσεις τα σημάδια γήρανσης της επιδερμίδας, να επιβραδύνεις το σχηματισμό και την εμβάθυνση των ρυτίδων και τέλος να ενισχύσεις την ελαστικότητα, τη σφριγηλότητα και την πυκνότητα της επιδερμίδας. Ταυτόχρονα, παρέχει τη θρέψη και την ενυδάτωση που χρειάζεται η επιδερμίδα για να παραμείνει φρέσκια, λεία και ελαστική.

Sun Perfect Air 50 Glow Booster SPF50, Lancaster

Το εξαιρετικά ελαφρύ Sun Perfect Air 50 Glow Booster λιώνει πάνω στην επιδερμίδα και δεν αφήνει κανένα κολλώδες φιλμ, μόνο μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, όχι μόνο προστατεύει από την UV ακτινοβολία, αλλά ταυτόχρονα αναζωογονεί ορατά την επιδερμίδα και της χαρίζει μια φυσική, υγιή λάμψη.

Anti-Aging Plant Exosomes Liquid Sunscreen, Frezyderm

Αυτό το πρωτοποριακό αντηλιακό προσώπου προσφέρει πολύ υψηλή προστασία ενώ παράλληλα καταπολεμά ενεργά τα σημάδια της γήρανσης. Είναι εμπλουτισμένο με φυτικά εξωσώματα που λειτουργούν ως ένα ισχυρό σύστημα μεταφοράς δραστικών συστατικών στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, ενισχύοντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και προσφέροντας εντατική αντιγηραντική δράση.

Bee Sun Safe Daily Age Repair Fluid SPF50, APIVITA

Το αντηλιακό Apivita Bee Sun Safe Daily Age Repair Fluid SPF50 προστατεύει αξιόπιστα την επιδερμίδα από τη UV ακτινοβολία κι έτσι σε βοηθάει να αποτρέψεiς όχι μόνο τα ηλιακά εγκαύματα ή τις χρωστικές κηλίδες, αλλά και την απώλεια της ελαστικότητας της επιδερμίδας, την απώλεια κολλαγόνου και άλλα σημάδια γήρανσης.