Πώς να μη βγάλεις πανάδες στο σώμα φέτος το καλοκαίρι

Οι συνήθειες που κάνουν τη διαφορά

Συνήθως κάνουν την εμφάνισή τους στις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το καλοκαιρινό σουβενίρ που θα ευχόσουν να μην είχες πάρει από τις διακοπές σου στο νησί. Ο λόγος φυσικά για τις πανάδες, τις κηλίδες που οι περισσότερες γυναίκες αδυνατούν να καταπολεμήσουν. Αν και συνήθως μιλάμε για τις δυσχρωμίες στο πρόσωπο, η αλήθεια είναι ότι μπορούν να εμφανιστούν εξίσου εύκολα στο ντεκολτέ, τους ώμους, τα χέρια, την πλάτη ή ακόμη και στις κνήμες, περιοχές που εκτίθενται καθημερινά στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς πάντως, οι πανάδες στο σώμα δεν εμφανίζονται από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι αποτέλεσμα της συσσωρευτικής δράσης του ήλιου και μικρών καθημερινών συνηθειών που επαναλαμβάνονται για χρόνια. Η πρόληψη είναι όπως πάντα πιο εύκολη από την αντιμετώπισή τους, καθώς οι δυσχρωμίες χρειάζονται συχνά μήνες για να βελτιωθούν. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορείς να μειώσεις σημαντικά τις πιθανότητες να εμφανιστούν:

Πώς να μη βγάλεις πανάδες στο σώμα

Μην ξεχνάς το αντηλιακό

Το πιο σημαντικό βήμα είναι και το πιο προφανές: η καθημερινή χρήση αντηλιακού υψηλής προστασίας. Οι ώμοι, το ντεκολτέ, τα χέρια και τα πόδια δέχονται μεγάλες ποσότητες υπεριώδους ακτινοβολίας ακόμη και όταν περπατάς στην πόλη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εφαρμόζεις ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF30 ή SPF50 κάθε μέρα σε όλο το σώμα και φυσικά να το ανανεώνεις κάθε δύο ώρες ή μετά από κάθε βουτιά στη θάλασσα.

Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στο ντεκολτέ

Πολλές γυναίκες εφαρμόζουν σχολαστικά αντηλιακό στο πρόσωπο, αλλά ξεχνούν να το απλώσουν λίγα εκατοστά πιο κάτω, σε μία από τις περιοχές που μαρτυρά πρώτη την ηλικία μας, το ντεκολτέ. Φρόντισε λοιπόν να «κατεβάζεις» το αντηλιακό, όπως κι όλα τα προϊόντα περιποίησης που χρησιμοποιείς, προς τα κάτω προκειμένου να αποφύγεις τις πανάδες, αλλά και τις ρυτίδες στην περιοχή.

Απόφυγε τα αρώματα πριν από την έκθεση στον ήλιο

Το ήξερες ότι δεν πρέπει να φοράς άρωμα όταν κάνεις ηλιοθεραπεία ή όταν εκτείθεσαι για πολλές ώρες στον ήλιο; Ο λόγος είναι ότι ορισμένα αρωματικά συστατικά και αιθέρια έλαια μπορεί να προκαλέσουν φωτοευαισθησία, οδηγώντας στην εμφάνιση δυσχρωμιών ή σκουρόχρωμων σημαδιών. Αν θέλεις να φορέσεις άρωμα, προτίμησε να το ψεκάσεις στα ρούχα ή στα μαλλιά σου.

Κάνε ήπια απολέπιση

Η ήπια απολέπιση μία φορά την εβδομάδα βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και κάνει τον τόνο της επιδερμίδας να δείχνει πιο ομοιόμορφος. Προτίμησε προϊόντα με ήπια οξέα, όπως γαλακτικό ή μανδελικό οξύ, ή ήπια scrub με λεπτούς κόκκους, αποφεύγοντας τις υπερβολές που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό.

Φόρεσε ρούχα που προστατεύουν από τον ήλιο

Η αντηλιακή προστασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα καλλυντικά. Ένα λινό πουκάμισο, ένα καφτάνι ή ένα ελαφρύ βαμβακερό ρούχο μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά περιοχές όπως οι ώμοι και το ντεκολτέ κατά τις ώρες με έντονη ηλιοφάνεια, μειώνοντας σημαντικά τη συσσωρευτική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατά συνέπεια προλαμβάνοντας τις κηλίδες.