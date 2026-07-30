5 νέα αρώματα που όλες θα φοράνε φέτος τον Αύγουστο

Τα ολοκαίνουρια λανσαρίσματα που είναι βέβαιο ότι θα γίνουν sold out

Ο Αύγουστος έχει πάντα τη δική του αρωματική ταυτότητα. Είναι ο μήνας που όλες μας αναζητάμε αρώματα πιο φωτεινά, πιο αισθησιακά και πιο ανέμελα, που να ταιριάζουν τόσο σε μια μέρα δίπλα στη θάλασσα όσο και σε ένα δείπνο κάτω από τα αστέρια. Όπως κάθε σεζόν, έτσι και φέτος, υπάρχουν νέες κυκλοφορίες που έχουν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερες συνθέσεις και τον χαρακτήρα τους.

Από δροσερές δημιουργίες με νότες εσπεριδοειδών και λευκών λουλουδιών μέχρι πιο ζεστά αρώματα με βανίλια, καρύδα και ξυλώδεις νότες, οι νέες αφίξεις καλύπτουν κάθε γούστο και διάθεση. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις τη συλλογή σου με ένα νέο άρωμα για το τέλος του καλοκαιριού, αυτά είναι τα ολοκαίνουρια λανσαρίσματα που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου:

Τα νέα αρώματα που πρέπει να δοκιμάσεις

Eau Des Sens Eau De Toilette, Diptyque

Το πλούσιο άρωμα των εσπεριδοειδών συλλέγεται από τους καρπούς, τα φύλλα και τις φλούδες των δέντρων για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Το άνθος πορτοκαλιάς κυριαρχεί και χαρίζει τη φωτεινότητά του στη σύνθεση, ενώ το νεράντζι προσθέτει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Ο άρκευθος και το νερολί ενισχύουν τη φρεσκάδα του αρώματος, που ολοκληρώνεται με μια διακριτική πινελιά τζίντζερ.

Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum Intense, Gucci

Αυτό το μακράς διάρκειας άρωμα συνδυάζει γκουρμέ νότες με λαμπερά λουλούδια, ανάλαφρες πτυχές και βαθιές αποχρώσεις κεχριμπαριού. Ισορροπεί υπέροχα την αντίθεση μεταξύ της απαλής γλυκύτητας και της αλμυρής φωτεινότητας, για να διηγηθεί μια ιστορία βαθιάς δύναμης, μοναδικής ισχύος και αυτοπεποίθησης.

Your Devotion Eau de Parfum Intense, Dolce & Gabbana

Το Your Devotion Eau de Parfum Intense γιορτάζει τις gourmand νότες του αρχικού αρώματος και επαναπροσδιορίζει τον χαρακτηριστικό του χαρακτήρα με μια φρουτώδη πινελιά από σικελικό πεπόνι, δημιουργώντας μια εμπειρία πιο παιχνιδιάρικη αλλά εξίσου αισθησιακή.

Your Turn II Eau De Parfum, Billie Eilish

Το Your Turn II Eau De Parfum ανοίγει με ένα ζωντανό μίγμα από pimento berry, mirabelle plum και φύλλα cassis, δημιουργώντας μια φωτεινή αλλά ελαφρώς φρέσκια και πικάντικη πρώτη εντύπωση. Η καρδιά του αρώματος αποκαλύπτει έναν απαλό, εθιστικό συνδυασμό από νέκταρ σύκου, φύλλα μαύρου τσαγιού και vanilla orchid, που προσθέτει βάθος και διακριτική αισθησιακή διάθεση. Το άρωμα καταλήγει σε μια ζεστή, μεγάλης διάρκειας βάση από φυσικό vetiver, κέδρο Virginia EO και olibanum resin, αφήνοντας ένα ξυλώδες και ζεστό χαρακτηριστικό αποτύπωμα.

My Way Yellow Eau de Parfum, Armani

Αυτό το απολαυστικό ανθώδες-φρουτώδες άρωμα ανοίγει σαν πρώτη ηλιαχτίδα με μια φωτεινή συμφωνία ανανά. Στην καρδιά, η η τουμπερόζα αγκαλιάζεται από το γιασεμί Grandiflorum, χαρίζοντας μια αίσθηση λαμπερής καθαρότητας και φρεσκάδας. Και καθώς το άρωμα εξελίσσεται, στη βάση αποκαλύπτεται μια ζεστή, βελούδινη βανίλια, αφήνοντας πίσω της μια απαλή, ηλιόλουστη αύρα που σε συνοδεύει.