5 αρώματα με βανίλια που θα σε κάνουν να μυρίζεις «ακριβά»

Κομψά και όχι υπερβολικά γλυκά

Η βανίλια είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη νότα στην αρωματοποιία. Για χρόνια είχε συνδεθεί με υπερβολικά γλυκές, σχεδόν «ζαχαρωτές» συνθέσεις, όμως τα τελευταία χρόνια πολλοί οίκοι έχουν αποδείξει ότι μπορεί να είναι απίστευτα εκλεπτυσμένη, αισθησιακή και πολυτελής. Πώς; Όταν συνδυάζεται με ξυλώδεις νότες, κεχριμπάρι, μόσχο ή μπαχαρικά, η βανίλια αποκτά βάθος και χαρακτήρα, αφήνοντας ένα «ακριβό» και κομψό αποτύπωμα.

Αυτό ακριβώς κάνει τα σύγχρονα αρώματα βανίλιας τόσο ξεχωριστά. Είναι ζεστά και εθιστικά, χωρίς να γίνονται βαριά ή υπερβολικά γλυκά, ενώ προσαρμόζονται μοναδικά στην επιδερμίδα και αφήνουν ένα πολυτελές, «skin scent» αποτέλεσμα. Αν ψάχνεις, λοιπόν, ένα άρωμα βανίλια που να αποπνέει διακριτική φινέτσα και όχι έντονη ζαχαρένια γλυκύτητα, οι παρακάτω επιλογές αξίζουν μια θέση στη συλλογή σου:

Αρώματα βανίλια: 5 επιλογές που μυρίζουν «ακριβά»

Vanilla Skin Fragrance Mist, Phlur-Απόκτησέ το εδώ

Οικείο και απολαυστικό. Υπνωτιστικό και gourmand. Το αρωματικό mist Vanilla Skin ξεχωρίζει από κάθε άλλο άρωμα βανίλιας χάρη στην εμβληματική του κρεμώδη υφή, τυλιγμένη σε ένα πικάντικο και μυστηριώδες πέπλο. Η αντίθεση του ροζ πιπεριού και της ζάχαρης απλώνεται πάνω σε πλούσιες νότες κασμίρ, πριν καταλήξει σε μια καρδιά από εθιστική βανίλια και καταπραϋντικό σανταλόξυλο.

Vanilla Diorama Eau de Parfum, Dior-Απόκτησέ το εδώ

Θερμό και πικάντικο, το Vanilla Diorama Eau de Parfum συνδυάζει νότες από πορτοκάλι, ροζ πιπέρι και λεμόνι με νότες από ρούμι, κακάο και κάρδαμοκαι φυσικά βανίλια μπέρμπον, σανδαλόξυλο και πατσουλί.

Vanilla 28 Eau de Parfum, Kayali-Απόκτησέ το εδώ

Το κρεμώδες γιασεμί φλερτάρει με την πλούσια βανίλια Μαδαγασκάρης, αποκαλύπτοντας την γλυκιά απαλότητα του βραζιλιάνικου tonka bean. Στην ξυλώδη βάση αυτού του εκπληκτικού αρώματος συναντάμε musk, amber, patchouli και μαύρη ζάχαρη σε απόλυτη ισορροπία.

Aqua Allegoria Forte Bosca Vanilla Eau de Parfum, Guerlain-Απόκτησέ το εδώ

Το Bosca Vanilla Forte παραπέμπει στα αρώματα μίας άγριας παραλίας στην Κορσική στα τέλη του καλοκαιριού. Συνδυάζει νότες ξύλου, βρεγμένου από τη θάλασσα μαζί με αλμυρή βανίλια, σαν ένα ισχυρό κύμα που χαϊδεύει τη ζεστή άμμο.

Vanilla Sex Eau de Parfum, Tom Ford-Απόκτησέ το εδώ

Το Vanilla Sex Eau de Parfum είναι μία μαξιμαλιστική έκφραση βανίλιας. Αποτελεί τον τέλειο συνδυασμό Vanilla Tincture India, Vanilla Absolute και σανδαλόξυλου.