Για πραγματικά καθαρούς πόρους

Ναι, η ενυδάτωση και η αντηλιακή προστασία είναι σημαντικές. Δεν είναι όμως τα μόνα βήματα μιας skincare ρουτίνας που έχουν αξία. Ο σωστός καθαρισμός μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά στην εικόνα της επιδερμίδας σου απ’ όσο πιθανόν φαντάζεσαι. Η σωστή σύνθεση δεν απομακρύνει απλώς ρύπους, λιπαρότητα και υπολείμματα μακιγιάζ, αλλά μπορεί να γίνει ένας εύκολος τρόπος να εντάξεις στη ρουτίνα σου συστατικά που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ανάγκες. Ποια είναι όμως η ιδανική φόρμουλα για εσένα; Αν σε απασχολούν οι διεσταλμένοι πόροι, τα μαύρα στίγματα ή η αυξημένη λιπαρότητα, μία είναι η καλύτερη επιλογή: ένα καθαριστικό προσώπου με σαλικυλικό οξύ.

Γιατί να εντάξεις ένα καθαριστικό προσώπου με σαλικυλικό οξύ στη ρουτίνα σου;

Το σαλικυλικό οξύ ανήκει στα BHA και είναι ένα από τα συστατικά που έχουν συνδεθεί περισσότερο με την αντιμετώπιση της λιπαρότητας και των ατελειών. Επειδή είναι λιποδιαλυτό, μπορεί να εισχωρεί στους πόρους και να βοηθά στην απομάκρυνση του σμήγματος και των νεκρών κυττάρων που συσσωρεύονται στο εσωτερικό τους. Παράλληλα, προσφέρει ήπια απολεπιστική δράση, αφήνοντας την επιδερμίδα πιο λεία και καθαρή.

Το ενδιαφέρον με ένα cleanser που περιέχει σαλικυλικό οξύ είναι ότι το συστατικό βρίσκεται σε ένα προϊόν που ξεπλένεται, επομένως αποτελεί έναν σχετικά εύκολο τρόπο να το εντάξεις στη ρουτίνα σου. Υπάρχουν επιλογές για διαφορετικούς τύπους επιδερμίδας, από πιο ανάλαφρες συνθέσεις για λιπαρό δέρμα μέχρι πιο ήπιες φόρμουλες που δεν αφήνουν αυτή την ενοχλητική αίσθηση τραβήγματος. Το ζητούμενο είναι να βρεις εκείνο που καθαρίζει αποτελεσματικά, χωρίς να διαταράσσει την ισορροπία της επιδερμίδας σου.

Ιδού μερικές από τις δικές μας αγαπημένες επιλογές για να βρεις το ιδανικό καθαριστικό προσώπου με σαλικυλικό οξύ για εσένα:

Καθαριστικό προσώπου με σαλικυλικό οξύ: 5 top επιλογές

Vinopure Purifying Gel Cleanser, Caudalie-Απόκτησέ το εδώ

To Gel Cleanser Vinopure είναι το πρώτο βασικό βήμα της ρουτίνας σου κατά των ατελειών. Καθαρίζει, συσφίγγει τους πόρους, μειώνει την υπερβολική έκκριση σμήγματος χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα.

Just Bee Clear Gel Καθαρισμού, APIVITA-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το καθαριστικό είναι εμπλουτισμένο με την πατενταρισμένη propolis AmC, που συνδυάζει τα πιο αποτελεσματικά αντιμικροβιακά μόρια της πρόπολης και αποδεδειγμένα αναστέλλει τον σχηματισμό του βιοφίλμ του C. acnes, βασικού παράγοντα στην εμφάνιση ακμής. Επιπλέον περιέχει φυτικό σαλικυλικό οξύ, την φυσική εναλλακτική του πιο ευρέως συνταγογραφούμενου κεροτολυτικού μορίου και έτσι μειώνει τη λιπαρότητα και την ακμή.

Blemish Control Cleanser Gel Καθαρισμού, Cerave-Απόκτησέ το εδώ

Το Blemish Control Cleanser της CeraVe είναι ένα gel καθαρισμού κατά των ατελειών με σαλικυλικό οξύ, έναν αποτελεσματικό απολεπιστικό παράγοντα που βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και του σμήγματος, μειώνει τα μαύρα στίγματα και ελαχιστοποιεί την όψη των πόρων. Ο εξυγιαντικός άργιλος, που περιέχει, συμβάλλει στη βελτίωση της όψης των πόρων.

Effaclar Micro-peeling Purifying Gel, La Roche-Posay-Απόκτησέ το εδώ

Το Effaclar Micro-peeling Purifying Gel καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, απομακρύνει την περίσσεια σμήγματος και ανοίγει τους πόρους. Επιπλέον, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα και τη λειαίνει, ενώ παράλληλα εξαλείφει τα μαύρα στίγματα και ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος.

Salicylic Acid Cleanser, The Inkey List-Απόκτησέ το εδώ

Το The Inkey List Salicylic Acid Cleanser βοηθάει στην απομάκρυνση όλων των ρύπων που έχουν κατακαθίσει στην επιδερμίδα και στους πόρους κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, αφήνοντας την επιδερμίδα απόλυτα καθαρή και έτοιμη για οποιαδήποτε περαιτέρω φροντίδα.