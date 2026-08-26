5 best-selling κρέμες για σπυράκια που έχουν σταθερό φανατικό κοινό

Αν έχεις ακμή, πρέπει οπωσδήποτε να τις δοκιμάσεις

Υπάρχουν skincare προϊόντα που εμφανίζονται για λίγο στο προσκήνιο και μετά αντικαθίστανται από το επόμενο viral λανσάρισμα. Και υπάρχουν εκείνα που παραμένουν σταθερά στα νεσεσέρ εκατομμυρίων γυναικών, περνούν από γενιά σε γενιά και αποκτούν ένα σχεδόν cult status. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και πολλές κρέμες για σπυράκια, που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν φανατικό κοινό χάρη στις φόρμουλες που στοχεύουν τις ατέλειες χωρίς να ξηραίνουν ή να «αγριεύουν» την επιδερμίδα.

Εκείνες που ξεχωρίζουν έχουν ελαφριά υφή, αλλά και συνθέσεις εμπλουτισμένες με συστατικά που αποδεδειγμένα δρουν κατά της ακμής, με πιο δημοφιλή να είναι το σαλικυλικό οξύ, τη νιασιναμίδη και το βενζοϊκό υπεροξείδιο. Μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα και το κυριότερο, φέρνουν όντως αποτελέσματα.

Από κλασικές επιλογές που έχουν αποκτήσει cult status εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία μέχρι νεότερες συνθέσεις που αξιοποιούν τη γνώση γύρω από το μικροβίωμα της επιδερμίδας, ιδού πέντε κρέμες για τα σπυράκια που αξίζει σίγουρα να δοκιμάσεις:

Οι 5 πιο δημοφιλείς κρέμες για σπυράκια

Ac-Norm Aquatic Cream, Frezyderm-Απόκτησέ την εδώ

Ιδανική για την ήπια, μέτρια και σοβαρή ακμή, αυτή η κρέμα μη λιπαρής υφής προσφέρει ελαστικότητα, άνεση στο δέρμα και εντατική ενυδάτωση σε βάθος για περισσότερες από 8 ώρες, μειώνοντας αποτελεσματικά τα εμφανή σημάδια ξηροδερμίας. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιεί τη δερματική δυσανεξία και τους ερεθισμούς, χάρη στον παράγοντα Deepsan που περιέχει.

Effaclar Duo + M, La Roche-Posay-Απόκτησέ την εδώ

Η Εffaclar Duo+M της La Roche-Posay είναι μια τριπλή διορθωτική φροντίδα για το λιπαρό δέρμα με τάση ακμής, μαύρα στίγματα, ατέλειες και σημάδια μετά από ακμή. Το Νέο ενεργό συστατικό Phylobioma, με την δύναμη της επιστήμης του μικροβιώματος, έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στις ατέλειες του λιπαρού δέρματος με τάση ακμής, καθώς στοχεύει στην πηγή των ατελειών.

Cleanance Comedomed+μ Anti-Imperfections Cream, Avène-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στην Comedoclastin™ με κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ιδιότητες, η κρέμα Comedomed+, εμπλουτισμένη με Νιασιναμίδη, προσφέρει ολοκληρωμένη δράση για την καταπολέμηση των ατελειών στη ρίζα τους. Μειώνει τα σπυράκια, τα μαύρα στίγματα και τα σημάδια μετά την ακμή με αποτελεσματικότητα κατά της υποτροπής για 1 έτος.

Expertly Clear Acne-Treating & Preventing Lotion, Kielh's-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η λοσιόν περιορίζει το 90% των ατελειών σε μόλις τρεις ημέρες, εξαφανίζει τα σημάδια και μειώνει την εμφάνιση μελλοντικών ατελειών.​ Με 1,2% σαλικυλικό οξύ, περιορίζει τις ατέλειες, τα σημάδια και την επανεμφάνισή τους, χωρίς να αφυδατώνει την επιδερμίδα.

Vinopure Mattifying Fluid, Caudalie-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα της σειράς Vinopure χαρίζει ματ αποτέλεσμα, εξαλείφει τις κηλίδες, τα μαύρα στίγματα και τη γυαλάδα, ενώ παράλληλα προσφέρει αναζωογόνηση και ενυδάτωση, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή και ομοιόμορφη.