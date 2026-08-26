Είναι ευγενικοί και σέβονται τον συνομιλητή τους

Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται μόνο με πράξεις, μερικές φορές, ο τρόπος που μιλάμε στους άλλους αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα μας και μπορεί να κάνει τους γύρω μας να αισθανθούν ότι μπορούν πραγματικά να στηριχθούν πάνω μας.

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από την πρώτη κιόλας συζήτηση αποπνέουν μια αίσθηση ασφάλειας και ειλικρίνειας. Δεν προσπαθούν να έχουν πάντα δίκιο, δεν διακόπτουν για να επιβάλουν την άποψή τους και δεν φοβούνται να παραδεχτούν όταν έχουν κάνει λάθος. Αντίθετα, ακούνε, δείχνουν ενδιαφέρον, σέβονται τα όρια των άλλων και αφήνουν χώρο για διαφορετικές απόψεις.

Η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι συχνά απλή, αλλά αποκαλύπτει μια ουσιαστική στάση απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις: ενσυναίσθηση, σεβασμό, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Και μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε πάντα, όμως συγκεκριμένες φράσεις που χρησιμοποιούν λειτουργούν σαν μικρές ενδείξεις ότι απέναντί μας έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει να χτίζει εμπιστοσύνη.

Οι άνθρωποι που εμπνέουν εμπιστοσύνη χρησιμοποιούν συχνά αυτές τις 10 φράσεις