10 φράσεις που "κρύβουν" περιορισμένη σκέψη – Και τις λες πιο συχνά απ’ όσο νομίζεις

Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε, ακούμε τους άλλους και διαχειριζόμαστε τα λάθη μαρτυρά πολλά για το πώς σκεφτόμαστε. Η λίστα με τις φράσεις μπορεί να σε εντυπωσιάσει.

Το να είναι κάποιος έξυπνος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει διαβάσει πολλά βιβλία ή ότι γνωρίζει την απάντηση σε κάθε ερώτηση. Η πραγματική ευφυΐα συνδέεται και με την περιέργεια, την προσαρμοστικότητα, την ικανότητα να ακούμε μια διαφορετική άποψη και, κυρίως, με την προθυμία να αναθεωρούμε, όταν τα δεδομένα μάς διαψεύδουν.

Στην καθημερινή επικοινωνία, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες φράσεις που μπορεί να λειτουργούν ως μικρά «καμπανάκια». Δεν σημαίνουν από μόνες τους ότι κάποιος έχει χαμηλή νοημοσύνη, μπορούν, όμως, να αποκαλύψουν ακαμψία, υπερβολικό εγωισμό, έλλειψη αυτοκριτικής ή απροθυμία για ουσιαστικό διάλογο. Και, τελικά, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις σχέσεις όσο και τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόμαστε.

10 φράσεις που μαρτυρούν ότι κάποιος έχει περιορισμένη σκέψη

1. «Τα ξέρω ήδη όλα αυτά»

Αυτή η φράση δείχνει συχνά έναν άνθρωπο, που δεν αφήνει χώρο για καινούργια γνώση. Όποιος έχει πραγματική αυτοπεποίθηση, δεν χρειάζεται να αποδεικνύει διαρκώς ότι γνωρίζει τα πάντα. Αντίθετα, οι άνθρωποι που έχουν διάθεση να μάθουν δεν φοβούνται να πουν «δεν το γνώριζα».

2. «Εμένα δεν μου έχει συμβεί ποτέ»

Η προσωπική εμπειρία είναι σημαντική, δεν αποτελεί, όμως, απόδειξη ότι κάτι δεν συμβαίνει στους άλλους. Η αδυναμία να δεχτούμε μια πραγματικότητα μόνο και μόνο επειδή δεν την έχουμε βιώσει οι ίδιοι, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

3. «Πάντα έτσι το έκανα»

Η αντίσταση στην αλλαγή είναι συχνά σημάδι πνευματικής ακαμψίας. Το γεγονός ότι μια συνήθεια μάς εξυπηρετούσε στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή και σήμερα.

4. «Δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω τίποτα»

Η άρνηση του διαλόγου μπορεί να κρύβει δυσκολία στην ανάληψη ευθύνης. Το να μπορούμε να εξηγούμε τις πράξεις μας και να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ωριμότητας.

5. «Κάπου το άκουσα»

Σε μια εποχή γεμάτη πληροφορίες και παραπληροφόρηση, το να ακούμε κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Η ικανότητα να ελέγχουμε τις πληροφορίες, να αναζητούμε πηγές και να αμφισβητούμε όσα διαβάζουμε είναι πλέον πιο σημαντική από ποτέ.

6. «Δεν βλέπω ποιο είναι το νόημα»

Οι άνθρωποι που αποφεύγουν συστηματικά να εξετάσουν μια διαφορετική ιδέα μπορεί να χάνουν ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. Η περιέργεια και η διάθεση να δούμε «τι υπάρχει πίσω από αυτό» είναι βασικά στοιχεία της ουσιαστικής σκέψης.

7. «Δεν θέλω να προσβάλω, αλλά…»

Συχνά, η συγκεκριμένη φράση λειτουργεί ως προειδοποίηση ότι ακολουθεί ένα σχόλιο που πιθανότατα θα πληγώσει τον άλλον. Η ειλικρίνεια δεν χρειάζεται να είναι σκληρή. Μπορούμε να εκφράσουμε μια διαφορετική άποψη χωρίς να υποτιμήσουμε τον άνθρωπο απέναντί μας.

8. «Δεν είναι και πυρηνική φυσική»

Μια φαινομενικά απλή φράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει κάποιον άλλο να αισθανθεί ανεπαρκής. Η ανάγκη να μειώσουμε τους άλλους για να δείξουμε ότι εμείς γνωρίζουμε περισσότερα δεν αποτελεί ένδειξη πραγματικής αυτοπεποίθησης.

9. «Ξέρω ότι έχω δίκιο»

Το να είμαστε σίγουροι για μια άποψη δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και σωστή. Η ικανότητα να ακούμε επιχειρήματα, να εξετάζουμε τα δεδομένα και να αλλάζουμε γνώμη, όταν χρειάζεται, αποτελεί πολύ πιο ισχυρό δείγμα ώριμης σκέψης.

10. «Δεν έκανα τίποτα λάθος»

Ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις ενός ανθρώπου που δυσκολεύεται να κάνει αυτοκριτική. Το να αναγνωρίζουμε ένα λάθος δεν μας κάνει λιγότερο ικανούς. Αντίθετα, μας επιτρέπει να μάθουμε από αυτό και να εξελιχθούμε.

