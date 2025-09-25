Slimane: Για σεξουαλική παρενόχληση καταδικάστηκε ο τραγουδιστής της Γαλλίας στη Eurovision
25 Σεπτεμβρίου 2025
Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες παρενόχλησης ο τραγουδιστής Slimane
Ο Slimane, ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε τη Γαλλία στη Eurovision του 2024, βρίσκεται τώρα στο στόχαστρο της δικαιοσύνης, καθώς το δικαστήριο του Saint-Étienne τον καταδίκασε την Τρίτη (23/9) για σεξουαλική παρενόχληση που διέπραξε μέσω κοινωνικής δικτύωσης
Η υπόθεση εκκίνησε με καταγγελίες δύο τεχνικών που συμμετείχαν στην περιοδεία «Cupidon» του Slimane, το 2023. Το περιστατικό συνέβη στο Saint-Étienne, όπου φαίνεται πως ο τραγουδιστής παρενόχλησε σεξουαλικά έναν από τους εργαζόμενους, παρά την αντίσταση που πρόβαλε το θύμα.
