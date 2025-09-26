Κάρλα Μπρούνι: Η όχι και τόσο ψύχραιμη αντίδρασή της, μετά την ετυμηγορία του Νικολά Σαρκοζί

Στο μεταξύ, και η Κάρλα Μπρούνι βρίσκεται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης

Σε πέντε χρονιά φυλάκισης καταδικάστηκε ο Νικολά Σαρκοζί, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, για την υπόθεση Καντάφι. Μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2012, όταν το Mediapart δημοσίευσε έγγραφο των λιβυκών μυστικών υπηρεσιών, αποκαλύπτοντας μυστική συμφωνία μεταξύ του τότε προέδρου της Γαλλίας και του Μουαμάρ Καντάφι για χρηματοδότηση της εκστρατεία του Σαρκοζί, το 2007. Το ποσό άγγιζε τα 50 εκατ. ευρώ. Στο στόχαστρο βέβαια βρίσκεται και η Κάρλα Μπρούνι, για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία. Όχι καλές ημέρες για την οικογένεια Σαρκοζί.

Η Κάρλα Μπρούνι πάντως έδειξε πως έχει χάσει την ψυχραιμία της, όταν μετά τη δήλωση του συζύγου της, αφαίρεσε το καπάκι από το μικρόφωνο δημοσιογράφου και το πέταξε στο έδαφος. Όχι ένα τυχαίο μικρόφωνο, καθώς ανήκε στο Mediapart, που όπως αναφέραμε δημοσίευσε τη συμφωνία.

Το περιστατικό συνέβη έξω από το δικαστήριο του Παρισιού, καθώς το ζευγάρι αποχωρούσε με κατεύθυνση την πολυτελή τους κατοικία. Ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε, μετά την ετυμηγορία, πως «αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά». Αργότερα, η Κάρλα Μπρούνι δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Ιnstagram της, όπου κρατά το χέρι του συζύγου της, γράφοντας στη λεζάντα: «Η αγάπη είναι η απάντηση», συνοδευόμενη από το hashtag #lahainenaurapasle dessus, δηλαδή «το μίσος δεν θα υπερισχύσει».

Οι κατηγορίες για εγκληματική συνωμοσία

Μετά την αποκάλυψη του άρθρου της Mediapart, η δικαστική έρευνα ξεκίνησε το 2013 και επικεντρώθηκε σε πιθανή παθητική διαφθορά, παράνομη χρηματοδότηση, απόκρυψη κατάχρησης δημόσιων πόρων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως γράφει η Daily Mail.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Νικολά Σαρκοζί για συνέργεια, επισημαίνοντας πως επέτρεψε σε στενούς του συνεργάτες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το καθεστώς της Λιβύης. Αν και αθωώθηκε από άλλες κατηγορίες, όπως διαφθορά και λήψη παράνομων χρημάτων, η ποινή των πέντε ετών φυλάκισης – εκ των οποίων τα δύο είναι χωρίς αναστολή – θεωρείται εξαιρετικά βαριά.

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου». Το δικαστήριο, πάντως, του παραχώρησε αναβολή εκτέλεσης της ποινής, δίνοντας στις εισαγγελικές αρχές προθεσμία ενός μήνα να ορίσουν την ημερομηνία φυλάκισης, αποφεύγοντας έτσι την άμεση προσαγωγή του.

Και η Κάρλα Μπρούνι στο στόχαστρο

Η υπόθεση δεν τελειώνει στο πρόσωπο του Σαρκοζί. Η Κάρλα Μπρούνι επίσης βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα από τις γαλλικές αρχές, κατηγορούμενη για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία με στόχο την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Κάρλα Μπρούνι φέρεται να έπαιξε ρόλο στην επιχείρηση "Save Sarko", μια παράνομη προσπάθεια συγκάλυψης και ακύρωσης στοιχείων που σχετίζονται με τη λιβυκή χρηματοδότηση. Το κόστος της εκστρατείας αυτής φτάνει τα 4 εκατομμύρια λίρες. Οι κατηγορίες επισύρουν ποινές έως 10 έτη φυλάκισης, που ενδέχεται να φτάσουν τα 20 έτη σε περίπτωση επιβαρυντικών συνθηκών, όπως οργανωμένη συμμορία.

Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη, όμως η δικαστική πορεία παραμένει ανοιχτή και ενδέχεται να φέρει βαριές εξελίξεις για την πρώην Πρώτη Κυρία. Βαρύτερες και από αυτές του συζύγου της.