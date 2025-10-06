Κέιτλιν Κλαρκ: Για τι πράγμα δεν πληρώνει - Κοστίζει 10 δολάρια και το... μισεί

Οι παίκτες των Νιου Γιορκ Γιάνκις συμφωνούν με την αστέρα του WNBA. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν πληρώνει για δεδομένα στο κινητό του στο εξωτερικό και ακούει μουσική από υπηρεσίες streaming με διαφημίσεις, χωρίς να καταβάλλει συνδρομή

Η Κέιτλιν Κλαρκ έχει ενταχθεί σε μια μεγάλη λίστα εκατομμυριούχων στον κόσμο των σπορ που αποκτούν φήμη για την... φειδώ τους. Στην σταρ των Ιντιάνα Φίβερ δεν αρέσει να πληρώνει για Wi-Fi όσο ταξιδεύει. «Ελπίζω να μπορώ να βλέπω ό,τι θέλω στην τηλεόραση στις τελευταίες θέσεις του αεροπλάνου, ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνω για ίντερνετ. Είμαι λίγο τσιγκούνα», ανέφερε αστειευόμενη.

Πόσο θα κόστιζε, λοιπόν, το Wi-Fi στην κορυφαία μπασκετμπολίστρια του WNBA; Ένα Wi-Fi pass μισής ώρας στις περισσότερες εσωτερικές πτήσεις κοστίζει κάτω από 10 δολάρια, αλλά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια τoυ δρομολογίου και την αεροπορική εταιρεία.

