Οι 3 λέξεις που θα σε σώσουν από την αμηχανία - Βοηθούν να συνεχίσει οποιαδήποτε συζήτηση

Ακόμα κι αν μισείς την ψιλοκουβέντα, αυτή η απλή φράση μπορεί να μετατρέψει την πιο βαρετή συζήτηση σε μια ενδιαφέρουψη ανταλλαγή ιδεών. Είναι κυριολεκτικά αδύνατο να αποτύχεις

Για πολλούς ανθρώπους, η ιδέα της ψιλοκουβέντας (small talk) με έναν άγνωστο φαντάζει σαν εφιάλτης. Το να μιλάς για τον καιρό, τα αθλητικά ή τα σχέδια του Σαββατοκύριακου σου φαίνεται βαρετό. Μπορεί επίσης να νιώθεις ότι δεν έχεις τίποτα ενδιαφέρον να προσθέσεις στη συζήτηση ή, ακόμα χειρότερα, να μην καταλαβαίνεις καν γιατί πρέπει να την κάνεις.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι όσοι τα καταφέρνουν στην ψιλοκουβέντα έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα, τόσο στις επαγγελματικές και ερωτικές τους σχέσεις, όσο και στη δημιουργία νέων φιλιών. Η αδιάφορη συζήτηση είναι απλώς η «γέφυρα» για να περάσεις σε πιο ουσιαστικές και βαθιές κουβέντες. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς κολλάμε σε αυτή τη γέφυρα και η συζήτηση πεθαίνει πριν καν ξεκινήσει.

Η τεχνική που θα σου λύσει τα χέρια

Τα καλά νέα; Η ικανότητα να κάνεις μια καλή κουβέντα είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται. Δεν χρειάζεται να είσαι εκ φύσεως εξωστρεφής. Υπάρχει μια απλή τεχνική που λειτουργεί σαν «μαγικό ραβδί» και κρατά τη συζήτηση ζωντανή, σαν να χτυπάς το μπαλάκι πίσω στο γήπεδο του τένις. Είναι μια απλή φράση τριών λέξεων:

«Αυτό μου θυμίζει…»

Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική;

Αυτή η φράση είναι πανίσχυρη γιατί παίρνει ένα τετριμμένο θέμα και το συνδέει άμεσα με μια προσωπική σου ιστορία, ανάμνηση ή σκέψη. Αμέσως, η συζήτηση γίνεται πιο προσωπική και ενδιαφέρουσα.

Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα. Φαντάσου ότι κάποιος σου λέει την κλασική ατάκα για τον καιρό:

Συνομιλητής: «Τι αφόρητη ζέστη είναι αυτή σήμερα;»

«Τι αφόρητη ζέστη είναι αυτή σήμερα;» Εσύ (αντί να πεις απλά «Ναι, έτσι είναι»): «Αυτό μου θυμίζει… εκείνο το καλοκαίρι που είχα πάει διακοπές στην Κρήτη και έλιωνα από τον ήλιο, αλλά ανακάλυψα την καλύτερη παραλία της ζωής μου. Έχεις πάει ποτέ Κρήτη;»

Μέσα σε δευτερόλεπτα, μετέτρεψες μια βαρετή κουβέντα για τον καιρό σε μια συζήτηση για ταξίδια, εμπειρίες και αναμνήσεις.

Ο τέλειος τρόπος για να αλλάξεις θέμα (ευγενικά)

Η φράση «Αυτό μου θυμίζει…» είναι επίσης ένας απίστευτα ευγενικός τρόπος για να αλλάξεις την κατεύθυνση μιας συζήτησης. Είναι ιδανική λύση όταν το θέμα σε κάνει να νιώθεις άβολα ή απλά δεν θέλεις να το συζητήσεις. Ακόμα κι αν ο άλλος έχει αρχίσει έναν ατελείωτο μονόλογο, μπορείς διακριτικά να τον διακόψεις και να οδηγήσεις την κουβέντα κάπου αλλού.

Σώζεις και τον συνομιλητή σου από την αμηχανία

Το καλύτερο; Με αυτή την τεχνική δεν σώζεις μόνο τον εαυτό σου. Σώζεις και τον άλλον! Κανείς δεν θέλει πραγματικά να μιλάει για τον καιρό για μισή ώρα (εκτός κι αν είναι μετεωρολόγος). Όταν κάποιος ξεκινά μια τέτοια κουβέντα, απλώς ψάχνει ένα κοινό σημείο για να αρχίσει η επικοινωνία.

Χρησιμοποιώντας το «Αυτό μου θυμίζει…», του δείχνεις ότι έλαβες το μήνυμα και τον προσκαλείς να πάτε λίγο πιο βαθιά. Δείχνεις ότι ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα γι' αυτόν, μετατρέποντας μια τυπική αλληλεπίδραση σε μια ευκαιρία για πραγματική σύνδεση.