5 παραδοσιακά χωριά για την πρώτη φθινοπωρινή απόδραση - Εκεί, ο χρόνος έχει σταματήσει

Αν επιθυμείς να επανασυνδεθείς με τη φύση και να περάσεις ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο μακριά από τη βαβούρα της πόλης και την οθόνη του κινητού σου, δεν έχεις παρά να κάνεις αυτό το δώρο στον εαυτό σου.

Καθώς ο Σεπτέμβριος έφτασε στο τέλος του (δεν ξέρω για εσένα, αλλά εμένα μου φάνηκε ατελείωτος), οδεύουμε σιγά - σιγά προς την καρδιά του φθινοπώρου. Ήρθε - επιτέλους - η στιγμή να μαζέψουμε καλοκαιρινά φορέματα και σανδάλια, επαναφέροντας στη ντουλάπα μας πιο ζεστά ρούχα και παπούτσια - ιδανικά για τις πρώτες βροχερές ημέρες. Μπορεί το φθινόπωρο στην Αθήνα να είναι συνυφασμένο με cozy απογεύματα στο σπίτι, ζεστό καφέ και εξόδους με φίλους σε παρεΐστικα μαγαζιά, ωστόσο στην επαρχία τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Η φύση «ντύνεται» στα φθινοπωρινά της και σχεδόν κάθε γωνιά της χώρας μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από ταξιδιωτικό οδηγό.

Αν, λοιπόν, νιώθεις την ανάγκη να «σπάσεις» για λίγο τη ρουτίνα στην πόλη - ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να φύγεις για δύο εικοσιτετράωρα - και να επισκεφτείς κάποιο από τα χιλιάδες γραφικά και υπέροχα χωριά της Ελλάδας, απλώς συνέχισε να διαβάζεις αυτό το άρθρο. Σε αυτές τις περιοχές, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Ησυχία, γαλήνη, παύση, αταραξία. Πρωινή βόλτα στην πετρόχτιστη πλατεία, ζεστός καφές κάτω από τη σκιά των δέντρων ή δίπλα στο τζάκι, εξόρμηση στη φύση: λίμνες, βουνά, λαγκάδια, μονοπάτια - εκεί που η καρδιά γεμίζει εικόνες και οι πνεύμονες καθαρό αέρα. Αυτή η επανασύνδεση με τη φύση είναι αρκετή για να σε κρατήσει μακριά από την οθόνη του κινητού σου, γυρίζοντάς σε πίσω στην ανεμελιά των παιδικών χρόνων σου.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που έχεις ανάγκη από ένα ουσιαστικό διάλειμμα από την καθημερινότητα, άνοιξε τα notes του κινητού σου και σημείωνε προορισμούς. Εμείς, επιλέξαμε και προτείνουμε 5 παραδοσιακά χωριά - άλλα κοντά στην Αθήνα κι άλλα πιο απομακρυσμένα - για το πρώτο city break του φθινοπώρου. Φτιάξε βαλίτσα με ζεστά ρούχα και καλά να περάσεις.

5 χωριά να επισκεφτείς το φθινόπωρο στην Ελλάδα

#1 Γκούρα Κορινθίας

Σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Αθήνα βρίσκεται το χωριουδάκι της Γκούρας στον νομό Κορινθίας. Χτισμένη στις δυτικές πλαγιές της Ζήρειας, σε ύψος περίπου 950 μέτρων, αποτελεί ιδανικό φθινοπωρινό προορισμό για όσους επιθυμούν να ζήσουν έστω και για λίγο μέσα στο πράσινο. Η Γκούρα απαριθμείται από σχεδόν 250 κατοίκους, συνεπώς αν αναζητάς την ησυχία σου, εκεί θα τη βρεις σίγουρα. Μια μεγάλη πλατεία, μερικά καφενεία - όπου σερβίρουν και χειροποίητα γλυκά - παραδοσιακά κουτούκια, απέραντη θέα στα βουνά είσαι όσα θα βρεις και όσα χρειάζεσαι εκεί. Extra tip: Η λίμνη Δόξα - η γαλαζοπράσινη όαση της Κορινθίας - απέχει μόλις 15 λεπτά με το αυτοκίνητο. Εκεί, πέρα από το περπάτημα, θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις ποδήλατο στη λίμνη - μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.

#2 Θέρμο Τριχωνίδας

Με σχεδόν 3,5 ώρες οδήγησης, θα φτάσεις στο χωριό Θέρμο, στην Τριχωνίδα. Αυτή η ορεινή κωμόπολη της Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί προορισμό για όσους ναι μεν επιθυμούν να ξεκουραστούν και να αποσυμπιεστούν από τα «βάρη» της πόλης, αλλά λατρεύουν και τα extreme sports. Ράφτινγκ στον ποταμό Εύηνο, κανόε - καγιάκ, αναρρίχηση, πεζοπορία, καταρρίχηση στη σιδερένια Γέφυρα και τοξοβολία είναι μόλις κάποιες από τις δραστηριότητες που έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις. Αυτό το γραφικό χωριό είναι χτισμένο κοντά στη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος, την Τριχωνίδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες, πολλοί επισκέπτες απολαμβάνουν το μπάνιο τους εκεί, ωστόσο το φθινόπωρο θα πρέπει να είσαι αρκετά θαρραλέος για να βουτήξεις. Από το Θέρμο, σε απόσταση μόλις 12 λεπτών, βρίσκονται οι καταρράκτες του Μοκιστιάνου - ένα μέρος που σίγουρα αξίζει να δεις. Το χωριό διαθέτει αρχαιολογικό μουσείο, γραφική πλατεία και φυσικά δεκάδες ταβερνάκια, προκειμένου να δοκιμάσεις παραδοσιακές γεύσεις και συνταγές.

#3 Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας

Ανηφορίζοντας προς τα βόρεια, στον νομό Πιερίας, θα συναντήσεις τον Παλαιό Παντελεήμονα ή αλλιώς το «μπαλκόνι του Ολύμπου». Ένα ορεινό χωριό, σε υψόμετρο 440 μέτρων, και μόνιμους κατοίκους μόλις 40. Η ασύγκριτη ομορφιά αυτού του μέρους σε συνδυασμό με τη γραφικότητα του τοπίου είναι μόνο ένας από τους λόγους που στο παρελθόν αποτέλεσε τοποθεσία κινηματογραφικών παραγωγών. Πέτρινα σπίτια με κεραμίδια, πλακόστρωτα σοκάκια, απέραντη θέα μέχρι και τη θάλασσα, εκλεκτές γεύσεις και υψηλής ποιότητας πιάτα από ντόπιους παραγωγούς. Θέλεις κάτι άλλο; Αν διανύσεις το κεντρικό καλντερίμι, θα οδηγηθείς στα μικρά μαγαζάκια που πουλάνε τοπικά, χειροποίητα και όχι μόνο προϊόντα και πράγματα. Πέρα από τους περιπάτους στους πρόποδες του Ολύμπου και τις πεζοπορίες στα μονοπάτια, μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου στο πυκνό δάσος της περιοχής, απολαμβάνοντας την επαφή με τη φύση.

#4 Πορταριά Μαγνησίας

Αυτός είναι με σιγουριά ο πιο δημοφιλής προορισμός αυτής της λίστας. Η Πορταριά Μαγνησίας - ο γραφικός οικισμός του Πηλίου - έχει όλα όσα χρειάζεσαι για ένα Σαββατοκύριακο ή και περισσότερο, μακριά από την πόλη. Ηρεμία, φθινοπωρινή αύρα, γαλήνια ατμόσφαιρα και φυσικά μοναδική θέα στο βουνό. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα δεκάδες καλντερίμια, τα παλιά αρχοντικά, το γαστρονομικό ταξίδι και η ζεστασιά των ντόπιων θα σε κερδίσουν από την πρώτη στιγμή. Αν διαθέτεις χρόνο, μην παραλείψεις ένα roadtrip στα γύρω χωριά του νομού.

#5 Καστράκι Τρικάλων

Το Καστράκι, ένα γραφικό χωριό στους πρόποδες των Μετεώρων, προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία και παράδοση. Βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από την Καλαμπάκα και αποτελεί ιδανική βάση για να ανακαλύψει κανείς τα εντυπωσιακά μοναστήρια που στέκονται αγέρωχα πάνω στους γιγάντιους βράχους. Ο παραδοσιακός οικισμός, με τα πέτρινα σπίτια και τα στενά σοκάκια, διατηρεί την αυθεντικότητα και τη γαλήνη του, αποτελώντας τον κατάλληλο προορισμό για όσους αναζητούν μια ουσιαστική ανάπαυλα από την πόλη. Οι φυσιολάτρες θα λατρέψουν τα μονοπάτια και τα σημεία με την απέραντη θέα που ξεδιπλώνεται η μαγεία των Μετεώρων. Το Καστράκι είναι ένας προορισμός που σε ηρεμεί, σε εμπνέει και σου θυμίζει την ομορφιά της απλότητας.

