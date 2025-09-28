Φθινοπωρινή απόδραση σε 5 λίμνες της Ελλάδας - Για μικρές και μεγάλες εκδρομές

Πέντε μαγευτικές λίμνες της Ελλάδας για φθινοπωρινά ταξίδια

Από τα Ιωάννινα μέχρι την Ορεινή Κορινθία, κάνουμε μια βόλτα σε πέντε ελληνικές λίμνες με ειδυλλιακά τοπία και γραφικά χωριά γύρω τους, που προσφέρονται για αξέχαστα φθινοπωρινά – και όχι μόνο - ταξίδια.

Το φθινόπωρο ταιριάζει γάντι στις λίμνες που καθρεφτίζουν τη μαγεία της φύσης στα γαλήνια νερά τους. Έχουν πανέμορφα τοπία και αποπνέουν μια ηρεμία που σίγουρα τη χρειαζόμαστε. Από τη Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόνησσο, σας δίνουμε ιδέες για μικρές και μεγάλες εκδρομές που θα σας δώσουν την ευκαιρία να χαλαρώσετε στις όχθες πανέμορφων λιμνών, να απολαύσετε διαδρομές μέσα στη φθινοπωρινή φύση και να επισκεφθείτε γραφικά χωριά και αρχαιολογικούς χώρους.

Λίμνη Παμβώτιδα, Ιωάννινα

Η θρυλική Παμβώτιδα, το στολίδι των Ιωαννίνων, η λίμνη των θρύλων και των παραδόσεων, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για αξέχαστες φθινοπωρινές βόλτες στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Η Παμβώτιδα βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει σχήμα τριγωνικό με μήκος 7,5 περίπου χιλιόμετρα. Στα βόρεια της απλώνεται σαν κάθετο τείχος το Μιτσικέλι και στα νότια της καταλήγουν οι ανατολικές πλαγιές του Τόμαρου.

