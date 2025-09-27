Είδαμε τις 10 πιο κουλ γειτονιές για το 2025 και τώρα θέλουμε να προγραμματίσουμε ταξίδι

Σύμφωνα με τη λίστα του Time Out

Το Time Out δημοσίευσε, όπως κάθε χρόνο, τη λίστα με τις «πιο κουλ» γειτονιές του κόσμου για το 2025. Ιδανική στιγμή για να προγραμματίσεις το επόμενο ταξίδι σου, εξερευνώντας νέες κουλτούρες και ανακαλύπτοντας νέα στέκια. Η εν λόγω λίστα ανανεώνεται τα τελευταία οκτώ χρόνια και βασίζεται σε προτάσεις του παγκόσμιου δικτύου της από συντάκτες και αρθρογράφους.

Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται είναι ο πολιτισμός, η νυχτερινή ζωή, το προσιτό φαγητό, η τέχνη και η ποιότητα ζωής. Κάθε γωνιά και κάθε στενό έχει σημασία σε μία γειτονιά. Οι πιο κουλ γειτονιές του κόσμου, είναι μέρη που διατηρούν τον τοπικό χαρακτήρα που προσελκύει τους ανθρώπους να ζουν, να εργάζονται και να διασκεδάζουν, υπογραμμίζει το Time Out.

«Το βασικό συμπέρασμα από τη φετινή κατάταξη είναι το πόσο πολύ διαμορφώνονται οι γειτονιές μας από και για τις τοπικές τους κοινότητες», δήλωσε η υπεύθυνη ταξιδιών του Time Out, Γκρέις Μπερντ, στο CNN Travel.

Πρόσθεσε, επίσης, πως η φετινή λίστα αναδεικνύει τόσο δημοφιλείς όσο και λιγότερο γνωστές γειτονιές, «μέρη που πραγματικά αγαπούν οι ντόπιοι και αξίζουν την ίδια προσοχή με τα κλασικά τουριστικά κέντρα των πόλεων».

Ποιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή

Στην κορυφή της λίστας για το 2025 βρίσκεται μια γωνιά του Τόκιο που το Time Out αποκαλεί «παράδεισο των βιβλιοφάγων». Η γειτονιά Jimbōchō φιλοξενεί περίπου 130 παλαιοβιβλιοπωλεία και το Time Out προτείνει ως σημεία εκκίνησης τα Isseido Booksellers και Kitazawa Bookstore. Παράλληλα, ξεχωρίζει για την κουλτούρα των καφέ και τα πεντανόστιμα curry houses.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Borgerhout στην Αμβέρσα, που αποκαλείται η «καρδιά της δημιουργικότητας». Το Time Out επισημαίνει τα εξαιρετικά γαστρονομικά της στέκια και τις πολλές γκαλερί της -όπως το Café Josee για μεσημεριανό και το Pizza Gallery, που συνδυάζει τέχνη και φαγητό. Η ομάδα του Time Out προτείνει να προγραμματίσεις την επίσκεψή σου την περίοδο του Borger Nocturne, μια τοπικής γιορτής που γίνεται κάθε τρεις μήνες. Κατά τη διάρκειά της, οι γκαλερί μένουν ανοιχτές ως αργά και η περιοχή «BoHo» ζωντανεύει.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Barra Funda στη δυτική πλευρά του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, η οποία διακρίνεται για το αδιαμφισβήτητα κουλ και δημιουργικό της ύφος σε συνδυασμό με την βιομηχανική της ιστορία. Το Time Out προτείνει να πιεις κοκτέιλ στο νεοσύστατο μπαρ Água e Biscoito. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το Camberwell, στα νοτιοανατολικά του Λονδίνου, το οποίο επαινείται για τη «νεανική του ενέργεια, το ανεξάρτητο πνεύμα και τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα».

Την πεντάδα ολοκληρώνει η γειτονιά Avondale στο Σικάγο, αποτελώντας την υψηλότερη κατάταξη για περιοχή των ΗΠΑ. Ξεχωρίζει για τα wine bars, τα κέντρα ευεξίας και τους μουσικούς χώρους της. Επαινείται επίσης για τις εκκεντρικές μικρές επιχειρήσεις, όπως το ρετρό Avondale Bowl.

Συνολικά, η λίστα περιλαμβάνει 39 γειτονιές από όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη λίστα του 2025, όμως, όπως λέει η Γκρέις Μπερντ του Time Out. «Υπάρχουν και μερικά μέρη που εμφανίζονται για δεύτερη ή τρίτη φορά».

Ποιες είναι οι 10 πιο κουλ γειτονιές του κόσμου για το 2025: