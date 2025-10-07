Γιατί η Έμα Γουάτσον έχει γίνει η «φωνή» των Millennials;

Πώς η Έμα Γουάτσον εκπροσωπεί μια γενιά εξαντλημένη από το διαρκές κυνήγι αριστείας και τελειότητας

Λοιπόν, έχουμε αυτό το υπέροχο κορίτσι (γυναίκα πλέον, αλλά στα μάτια μου πάντα θα είναι το πιο όμορφο κορίτσι που υπάρχει) που ακούει στο όνομα Έμα Γουάτσον. Τη γνωρίσαμε ως μικρή, χαρισματική κι έξυπνη μάγισσα Ερμιόνη Γκρέιντζερ το 2001 και την αγαπήσαμε σε αυτόν τον ρόλο μέχρι το 2011. Θα είναι συνδεδεμένη για πάντα με αυτόν τον χαρακτήρα-σύμβολο, που επηρέασε γενιές ολόκληρες. Αυτό από μόνο του της εξασφαλίζει μια θέση αιώνιας αγάπης στις καρδιές των Millennials.

Η Emma Watson όλα αυτά τα χρόνια μεγάλωσε στην ουσία ως παιδί-ηθοποιός μπροστά στα φώτα και στις κάμερες, καλούμενη από πολύ μικρή ηλικία να αντιμετωπίσει συνεχή κριτική, bullying, αλλά και τις τεράστιες προσδοκίες που συνόδευαν το φαινόμενο Harry Potter. Πίσω από την αστρόσκονη του μαγικού κόσμου, η ίδια πάλευε με την εξάντληση, την αδιακρισία των ΜΜΕ και τις δυσκολίες του να ενηλικιώνεσαι (ή και όχι) εις επήκοον όλων, υπό το βλέμματα όλου του κόσμου.

