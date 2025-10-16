Η Νάταλι Γκράμποου έγραψε ιστορία: Στα 80 της, έγινε η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο, που ολοκλήρωσε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman

Η Νάταλι Γκράμποου αποτελεί τρανή απόδειξη πως τα όνειρα δεν συνάδουν με την ηλικία και πως η ισχυρή θέληση του ανθρώπου είναι ικανή να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Η Νάταλι Γκράμποου έσπασε κάθε ρεκόρ, γράφοντας τη δική της ιστορία στο πρωτάθλημα Ironman. Στα 80 χρόνια της, ανακηρύχθηκε η γηραιότερη γυναίκα που κατάφερε να ολοκληρώσει τον κύκλο, σημειώνοντας εκπληκτική βαθμολογία. Η αμερικανίδα αθλήτρια αποτελεί τρανή απόδειξη, πως όταν η θέληση πηγάζει από την ψυχή, κάθε εμπόδιο μοιάζει μικρό, και όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αρκεί, να προσπαθήσεις. Αρκεί να επιμείνεις, αρκεί να αφοσιωθείς στον στόχο σου.

Έχοντας ως στόχο να τερματίσει στο πρωτάθλημα Ironman που έλαβε χώρα στη Χαβάη, η ίδια δεν έλαβε υπόψη της ούτε την ηλικία της ούτε τη σωματική κατάστασή της, αλλά τη δύναμη της ψυχής της. Και τα κατάφερε. Η Νάταλι Γκράμποου διένυσε 3,8 χιλιόμετρα στην κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα στην ποδηλασία και 42 χιλιόμετρα στο τρέξιμο μέσα σε 16 ώρες, 45 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Η βαθιά επιθυμία της και η στοχοπροσήλωση αποτέλεσαν τους μεγαλύτερους συμμάχους της σε αυτή την πρόκληση - από την οποία βγήκε νικήτρια.

Η Νάταλι Γκράμποου είναι η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο που ολοκλήρωσε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman

«Δεν νιώθω 80. Θα διαβάσω ένα άρθρο στην εφημερίδα που μιλάει για έναν 75χρονο άνθρωπο και σκέφτομαι πως είναι μεγάλος. Μετά, όμως, συνειδητοποιώ πως εγώ έγινα 80. Ως 80χρονη, ήμουν ενθουσιασμένη που συμμετείχα στην ηλικιακή κατηγορία των 80-84 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman στη Χαβάη. Δεν υπήρχαν άλλες γυναίκες σε αυτή την κατηγορία», ανέφερε σε δηλώσεις της, μετά το τέλος του αγώνα. Στόχος της ήταν να περάσει τη γραμμή του τερματισμού πριν από τις 17 ώρες. Και τον πέτυχε. Όταν πάτησε το πόδι της σε εκείνο το σημείο, το ρολόι - ο μεγάλος ανταγωνιστής της - έδειχνε 16 ώρες, 45 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, γεγονός που σημαίνει ότι σημείωσε ρεκόρ.

Η αμερικανίδα αθλήτρια νιώθει μεγάλη χαρά που κατάφερε αυτόν τον απαιτητικό στόχο και συγκινημένη που έκανε τα παιδιά της να νιώσουν υπερηφάνεια. Η κόρη της - 50 ετών - την περίμενε στο τέλος της διαδρομής, αγκαλιάζοντάς την και εκφράζοντας την υπερηφάνεια της. «Το καλύτερο πράγμα είναι ότι έκανα την οικογένειά μου υπερήφανη», εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για τη διαδρομή της μέχρι σήμερα, η Νάταλι Γκράμποου παραδέχεται πως πάντα αγαπούσε τη γυμναστική και πάντα έκανε κάποια μορφής άσκηση. Στα 40 της, πήρε την απόφαση να αρχίσει να τρέχει - μια απόφαση που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. Στα 50 της, ξεκίνησε να τρέχει σε αγώνες, διανύοντας 5 και 10 χιλιόμετρα. Στα 52 της, ξεκίνησε τρίαθλο και ημέρα με την ημέρα σημείωνε όλο και μεγαλύτερη πρόοδο. Στα 59 της, πήρε την απόφαση να μάθει να κολυμπάει - ναι, μέχρι τότε δεν ήξερε - ανοίγοντας επισήμως την πόρτα του τριάθλου.

Στα 61 της, προκρίθηκε στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που για πρώτη φορά έτρεξε σε μαραθώνιο και κολύμπησε στον ωκεανό. «Ήταν εξαντλητικό αλλά τα κατάφερα», όπως λέει. Και κάπως έτσι, έφτασε μέχρι τη Χαβάη, που παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, έγραψε ιστορία με το ρεκόρ της, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση. Η Νάταλι Γκράμποου αποτελεί με βεβαιότητα απόδειξη του διάσημου γνωμικού «δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω».

