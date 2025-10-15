Στα 90 της, πήρε πτυχίο στην αγγλική φιλολογία, στέλνοντας το πιο τρανταχτό μήνυμα: “Ποτέ δεν είναι αργά”

Η Μαριέτ ΜακΦάρλαντ αποφοίτησε από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 70 χρόνια μετά την εγγραφή της στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει θέληση, όλα τα εμπόδια μπορούν να σβηστούν.

Η ιστορία της Μαριέτ ΜακΦάρλαντ αποτελεί την ευχάριστη και γεμάτη αισιοδοξία είδηση της ημέρας. Στα 90 χρόνια της, κατάφερε να πάρει το πτυχίο της στην αγγλική φιλολογία, αποφοιτώντας από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τα εμπόδια πολλά, όμως εκείνη επικεντρώθηκε στον στόχο της και δεν μετακίνησε ποτέ το βλέμμα της από εκεί. Και τα κατάφερε. Μέσα από το επίτευγμά της στέλνει σήμερα το πιο ηχηρό μήνυμα σε κάθε άνθρωπο εκεί έξω, που διστάζει ή φοβάται να διεκδικήσει όσα λαχταράει, να κυνηγήσει τη ζωή που ονειρεύεται.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η Μαριέτ ΜακΦάρλαντ ήταν ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα και στόχους για το μέλλον. Πέρασε στο Πανεπιστήμιο και άρχισε να σχεδιάζει τη ζωή της, όταν ο έρωτας της «χτύπησε» την πόρτα. Παντρεύτηκε, έκανε τέσσερα παιδιά, και αφοσιώθηκε στον οικογενειακό βίο. Καθημερινά προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στις προκλήσεις και να ανταποκριθεί σε όλες με επιτυχία. Ήταν πάντοτε κοντά στα παιδιά της, όμως από την καρδιά της δεν σβήστηκε ποτέ η επιθυμία της να σπουδάσει. Μετά τα παιδιά, γεννήθηκαν τα εγγόνια, όμως η ίδια δεν έπαψε να ονειρεύεται το πτυχίο της. Και ήρθε η στιγμή να κάνει την επιθυμία της πράξη.

Η Μαριέρ ΜακΦάρλαντ έμαθε να χρησιμοποιεί υπολογιστή και κατάφερε να πάρει πτυχίο στα 90 της

«Πριν από πολλά χρόνια, σπούδαζα αγγλική φιλολογία, όμως στα 21 τα παράτησα για να παντρευτώ και μετά έκανα οικογένεια. Πάντα ήθελα να σπουδάσω. Και μετά τον θάνατο του συζύγου μου, είχαν τον χρόνο, οπότε γράφτηκα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», δήλωσε η Μαριέτ ΜακΦάρλαντ στο Belfast Telegraph. Αν και ήρθε αντιμέτωπη με πολλές και βασικές δυσκολίες - όπως το ότι δεν ήξερε να γράφει σε υπολογιστή - δεν έκανε πίσω και βήμα-βήμα, ημέρα με την ημέρα, έφτανε όλο και πιο κοντά στον στόχο της. Μέχρι που ήρθε η στιγμή της αποφοίτησης, η στιγμή της επιβράβευσης του κόπου της.

Εκεί, δίπλα της, ήταν φυσικά τα παιδιά και τα εγγόνια της, τα οποία τη βοήθησαν να διανύσει όλη αυτή τη διαδρομή, φτάνοντας μέχρι το τέλος ή καλύτερα, αγγίζοντας την κορυφή. Ήταν εκείνα που της έμαθαν πώς να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, ενώ η νύφη της τη δίδαξε να πληκτρολογεί. Παράλληλα, τα εγγόνια της αντέγραφαν πράγματα για εκείνη και κάπως έτσι κατάφερε να διαβάσει, να μάθει όσα έπρεπε και να εξελίξει τις γνώσεις της, εκπληρώνοντας τον στόχο της.

Όταν ρωτήθηκε τι σκοπεύει να κάνει με το πτυχίο της σε αυτή την ηλικία, η Μαριέτ ΜακΦάρλαντ απάντησε πως «μπορεί και τίποτα», ενώ αστειεύτηκε υποστηρίζοντας πως έχει ήδη λάβει επαγγελματικές προτάσεις. «Ποτέ δεν είναι αργά», επαναλαμβάνει στις δηλώσεις της, παρακινώντας τον καθένα ξεχωριστά να σηκωθεί από τη θέση του και να προσπαθήσει για όσα έχει κατά νου. Τώρα είναι η ώρα.