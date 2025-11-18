Άρντεν Τσο: Από τη δυσκολία της αποδοχής, στην κορυφή του Netflix

Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του Netflix, μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε σε μικρότερη ηλικία, ως κόρη Κορεατών μεταναστών

Η Άρντεν Τσο είναι, πλέον, από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της Aσιατο-αμερικανικής κοινότητας. Χάρισε τη φωνή της στην Ρούμι, μία από τις ηρωίδες της ταινίας KPop Demon Hunters, που σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να γίνει η δημοφιλέστερη όλων των εποχών στο Netflix. Η ταινία, για την ακρίβεια, σάρωσε - έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή των παγκόσμιων charts της πλατφόρμας και στα παγκόσμια μουσικά charts.

Η ίδια μίλησε στο BBC για τις δυσκολίες της ταυτότητας και της αποδοχής και εξήγησε τους λόγους που κάποτε μισούσε που ήταν Ασιάτισσα. Η Άρντεν Τσο μεγάλωσε στο Τέξας και είναι κόρη Κορεατών μεταναστών - βίωσε από νωρίς δηλαδή το αίσθημα ότι δεν ανήκει κάπου. «Μισούσα που έμοιαζα Ασιάτισσα. Που δεν είχα γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά», παραδέχτηκε. Μία ανασφάλεια που γεννήθηκε από το γεγονός ότι την αντιμετώπιζαν ως ξένη.

Γι’αυτό και όταν διάβασε το σενάριο του KPop Demon Hunters ένιωσε ότι η ιστορία της Ρούμι, της ήταν οικεία. Η ηρωίδα της ταινίας παλεύει να αποδεχτεί όλα τα κομμάτια του εαυτού της, ακόμη και αυτά που την κάνουν «διαφορετική». Η σχέση με τον χαρακτήρα της δεν ήταν απλά επαγγελματική, αλλά είχε βαθιά συναισθηματική σύνδεση.

Η πρώτη χολιγουντιανή animated ταινία με κορεατικές πρωταγωνίστριες

Η ταινία που συγκέντρωσε 33 εκατ. προβολές σε δύο εβδομάδες, ήταν η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς. Δεν έγινε όμως τυχαία παγκόσμιο φαινόμενο. Εκτός από το σενάριο και τη σκηνοθεσία, η ταινία είναι ξεχωριστή χάρη στη μουσική - βασικά είναι το κλειδί της επιτυχίας, αφού παίζει αναπόσπαστο κομμάτι στην υπόθεση, για ευνόητους λόγους. Τα τραγούδια που ακούγονται στο KPop Demon Hunters είναι τόσο καλά και κυρίως συμβαδίζουν με τα πρότυπα της εποχής.

Η Άρντεν Τσο δήλωσε πως το να πρωταγωνιστεί σε μία παραγωγή όπου η κορεατική κουλτούρα βρίσκεται στο επίκεντρο ήταν «όνειρο ζωής». Περισσότερο όμως, ένιωσε ότι αυτό το έργο προσέφερε κάτι που έλειπε από τα δικά της παιδικά χρόνια: πραγματική εκπροσώπηση.

«Ως παιδί, δεν έβλεπα ανθρώπους που να μοιάζουν με εμένα. Αυτό σε διαμορφώνει. Τώρα τα παιδιά μπορούν να δουν ότι είναι όμορφο να είναι διαφορετικά». Πολλοί Κορεατο-Αμερικανοί της λένε πως η ταινία τους έκανε να αισθανθούν για πρώτη φορά περήφανοι για τη διπλή πολιτισμική τους ταυτότητα, αναφέρει το BBC.

Για την Άρντεν Τσο η επιτυχία δεν ήταν αυτονόητη. Όπως ανέφερε, σε έργα με Ασιάτες πρωταγωνιστές συχνά επικρατεί η αντίληψη ότι «αποτελούν ρίσκο». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα της ταινίας να χρειαστεί να δώσει μάχες μέχρι το τέλος. Πάντως, παρά το ζοφερό πολιτικό σκηνικό που επικρατεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το KPop Demon Hunters κατάφερε να χαρίσει το αίσθημα της αισιοδοξίας.

Γι’αυτό άλλωστε σημείωσε τέτοια επιτυχία. Κατά την γνώμη της Άρντεν Τσο, «ο κόσμος χρειαζόταν λίγη ελπίδα και κάτι που να ενώνει τις κοινότητες».