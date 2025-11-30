Αυτή είναι η άγνωστη πρώτη γυναίκα του Τζορτζ Κλούνεϊ - Με ποιον διάσημο ζει σήμερα

Ποια ήταν η πρώτη σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ και με ποιον γνωστό ηθοποιό είναι παντρεμένη εδώ και 27 χρόνια.

Τα τελευταία 11 χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι παντρεμένος με την Αμάλ Κλούνεϊ (Αλαμουντίν) με το ζευγάρι να έχει αποκτήσει δύο παιδιά, αλλά αυτός δεν είναι ο πρώτος γάμος για τον σταρ του Χόλιγουντ.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε παντρευτεί μία ακόμα φορά στα τέλη των '80s την επίσης ηθοποιό Τάλια Μπάλσαμ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 στο Λας Βέγκας όταν εκείνος ήταν 28 και εκείνη 30 ετών, ενώ ήταν μαζί ήδη πέντε χρόνια.

