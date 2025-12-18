Αγωγή υποστηρίζει πως ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα, είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Βιολογική μητέρα του η Ράιλι Κίου

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση που θέλει την Ράιλι Κίου ως βιολογική μητέρα του Μπεν Τραβόλτα. Πώς έγινε η αποκάλυψη;

Μία περίεργη είδηση βρήκε το φως της δημοσιότητας, βασισμένη σε νομικό έγγραφο, που αποκαλύπτει πως το μικρότερο παιδί του Τζον Τραβόλτα και της Κέλι Πρέστον (η οποία απεβίωσε το 2020), έχει για βιολογική μητέρα την Ράιλι Κίου. Αν αυτό τελικά αποδειχθεί αλήθεια, τότε ο Μπεν Τραβόλτα θα είναι ουσιαστικά δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ, αφού η Ράιλι είναι εγγονή του.

Οι ισχυρισμοί αυτοί εμφανίζονται στην αγωγή ύψους 50 εκατ. δολαρίων, που κατέθεσαν οι πρώην συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ, Μπριζίτ Κρους και Κέβιν Φιάλκο, κατά του γιου της, Ναβαρόνε Γκαρσία, για παραβίαση συμβολαίου. Αλλά το πραγματικό ενδιαφέρον σε αυτή την αγωγή, είναι ο ισχυρισμός της για τον 15χρονο σήμερα Μπεν Τραβόλτα, ο οποίος στην πραγματικότητα έχει για βιολογική μητέρα του τη Ράιλι Κίου, η οποία δώρισε τα ωάριά της στην οικογένεια Τραβόλτα.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπριζίτ Κρους ισχυρίζεται ότι ο Μάικλ Λόκγουντ - πρώην σύζυγος της Λίζα Μαρί Πρισλεϊ- της είπε πως η Κέλι Πρέστον δεν μπορούσε να κυοφορήσει δικά της παιδιά. Υποστηρίζει, επίσης, πως ο Τζον Τραβόλτα και η Κέλι είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ωάρια της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, αλλά στην πορεία τα απέρριψαν γιατί “δεν επιθυμούσαν ωάρια με ηρωίνη πάνω τους”. Το αν τελικά γεννήθηκε το παιδί ή όχι, κανείς δεν το ξέρει.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Κρους ισχυρίζεται ότι η Ράιλι Κίου έλαβε ένα παλιό Jaguar και πληρώθηκε μεταξύ 10.000 και 20.000 δολαρίων για τη συμφωνία. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης χειρόγραφες σημειώσεις με αναφορές καθώς και ανταλλαγή μηνυμάτων όπου ο Μπεν περιγράφεται ως “όμορφος δισέγγονος” της Πρισίλα Πρίσλεϊ. Αναφέρεται επίσης πως ο Μάικλ Λόκγουντ βρισκόταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, σε σημείο που έτρωγε σκυλοτροφή για να ζήσει, και ότι πίεζε για εξωδικαστικό συμβιβασμό επικαλούμενος την εν λόγω υπόθεση.

Riley Keough / Shutterstock

Η Κρους κάνει λόγο και για τον Τζον Τραβόλτα, λέγοντας πως “χρειαζόταν βοήθεια για να προστατεύσει την καριέρα του”, εν μέσω παλαιότερων καταγγελιών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα επίσης με τα νομικά έγγραφα, όταν ο Ναβαρόνε Γκαρσία έμαθε την πληροφορία αυτή “ξέσπασε σε οργή, απαιτώντας από τους ενάγοντες να κρατήσουν εκτός δημοσιότητας τον γιο της Ράιλι και του Τραβόλτα, καθώς η Πρισίλα τού είχε υποσχεθεί ότι θα ήταν ο μοναδικός άνδρας μουσικός της οικογένειας και ότι θα ήταν ο ‘βασιλιάς’”. Όπως αναφέρεται, ο Γκαρσία φέρεται να ζήτησε “διακανονισμό ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων”.

Κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει την είδηση, ωστόσο οι δικηγόροι της Πρισίλα, δήλωσαν στο TMZ: “Αφού έχασαν τη μία αίτηση μετά την άλλη και απέτυχαν να αποκλείσουν τον δικηγόρο της Πρίσλεϊ, Μάρτι Σίνγκερ, από την εκπροσώπησή της στην υπόθεση αυτή, η Μπριζίτ Κρους, ο Κέβιν Φιάλκο και οι συνεργοί τους απέδειξαν ότι δεν υπάρχει όριο στο πόσο χαμηλά μπορούν να φτάσουν ούτε ηθική γραμμή που να μην είναι διατεθειμένοι να παραβιάσουν, προκειμένου να προκαλέσουν περαιτέρω πόνο στην Πρισίλα Πρίσλεϊ και την οικογένειά της”.