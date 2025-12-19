Ο Κέβιν Σπέισι δοκιμάζει την τύχη του στην Ιταλία - Επιστρέφει στην τηλεόραση, οκτώ χρόνια μετά το House of Cards

Η ιταλική κωμική σειρά και ο ρόλος που θα έχει ο Κέβιν Σπέισι

Το 2017, ο Κέβιν Σπέισι πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη σειρά House of Cards, όταν αρκετοί άνδρες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση. Η πέμπτη σεζόν είχε κυκλοφορήσει, ενώ η έκτη ήταν προ των πυλών, όταν το Netflix διέκοψε τη συνεργασία μαζί του, ενώ ακυρώθηκαν κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά σχέδια στα οποία συμμετείχε.

Ο Κέβιν Σπέισι αθωώθηκε το 2023 από κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, σε δίκη το Ηνωμένο Βασίλειο, που είχαν καταθέσει τέσσερις άνδρες, ωστόσο αντιμετωπίζει τρεις ακόμη αγωγές για σεξουαλική επίθεση, που θα εξεταστούν σε αστικό δικαστήριο του Λονδίνου τον επόμενο χρόνο.

Προς το παρόν, ο Κέβιν Σπέισι ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή του στην τηλεόραση, οκτώ χρόνια μετά την απόλυσή του. Ο ηθοποιός θα “αναστήσει” την καριέρα του, με την ιταλική κωμική σειρά “Minimarket”, που θα προβληθεί στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RAI, όπως γράφει το Variety.

Ο ρόλος του Κέβιν Σπέισι

Πρόκειται για μία χαμηλού προϋπολογισμού σειρά, αλλά ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μάλλον πρέπει να νιώθει ευλογημένος που κάποιος του έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψει στην μικρή οθόνη. Όσον αφορά τον ρόλο του, θα υποδύεται τον εαυτό του ως φανταστικό μέντορα ενός νεαρού άνδρα που εργάζεται σε ένα μίνι μάρκετ στη Ρώμη και ονειρεύεται να γίνει τηλεοπτικός αστέρας. Σύμφωνα με τη σύνοψη, η σειρά αποτυπώνει τόσο «την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει βρεθεί στα σημαντικότερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό του κόσμου» όσο και «την απερισκεψία κάποιου που δεν συνειδητοποιεί ότι έχει στο πλευρό του έναν βραβευμένο με Όσκαρ».

Η σειρά Minimarket, αποτελούμενη από δέκα επεισόδια, θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming RaiPlay της RAI στις 26 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί τέλος, πως ο Κέβιν Σπέισι επέστρεψε στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες με το ανεξάρτητο θρίλερ “Peter Five Eight”, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί η Ρεμπέκα ντε Μορνέ, το οποίο αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους κριτικούς και αποτέλεσε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο. Έκτοτε έχει εμφανιστεί στο ακόμη αδημοσίευτο βρετανικό ανεξάρτητο action-thriller «The Awakening», όπου υποδύεται τον αρχηγό μιας σκοτεινής παγκόσμιας σέκτας - ταινία την οποία προωθούσε νωρίτερα φέτος στις Κάννες - και έχει σκηνοθετήσει το υπερφυσικό action-thriller «Holiguards».