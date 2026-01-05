Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα, το απόλυτο ζευγάρι του επόμενου Τζέιμς Μποντ;

Συμφωνά με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, είναι οριστικό πως ο Κάλουμ Τέρνερ θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Αλλά, μαζί του θα είναι και η Ντούα Λίπα.

Ο Κάλουμ Τέρνερ και η Ντούα Λίπα είναι από τα πιο περιζήτητα ζευγάρια της showbiz. Όχι μόνο γιατί οι θαυμαστές λατρεύουν να τους βλέπουν μαζί, αλλά και γιατί επαγγελματικά βρίσκονται στην καλύτερή τους φάση. Η τραγουδίστρια, αυτή τη περίοδο, βρίσκεται εν μέσω μιας επιτυχημένης περιοδείας, ενώ ο ηθοποιός άφησε πίσω του την ταινία "Eternity" και ετοιμάζεται για μία άλλη: αυτή του Τζέιμς Μποντ.

Πριν κάμποσες εβδομάδες, και εντελώς ξαφνικά, το όνομα του Κάλουμ Τέρνερ μπήκε στη λίστα με εκείνους που θεωρούνται φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, αφήνοντας πίσω στις αποδόσεις τους Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Χένρι Καβίλ. Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, η Daily Mail σε δημοσίευμά της επικαλέστηκε πηγές από το περιβάλλον του ηθοποιού, που αποκάλυψαν πως ο ρόλος είναι ήδη δικός του.

Σύμφωνα λοιπόν με την πηγή «ο Κάλουμ Τέρνερ το έχει πει παντού. Είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, έχει επιβεβαιωθεί. Όλοι στον κύκλο του μιλάνε γι’ αυτό. Είναι το χειρότερο “κρυφό” μυστικό».

Μάλιστα, η Ντούα Λίπα δεν θα μείνει απέξω. Αν τελικά ο Κάλουμ Τέρνερ βάλει το κοστούμι του Μποντ, τότε η Amazon ενδέχεται να κλείσει μια επική συμφωνία μαζί της, για το τραγούδι που θα συνοδεύει την επερχόμενη ταινία. Στο παρελθόν, η τραγουδίστρια είχε γράψει και το Swan Song για την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2019, Alita: Battle Angel. Η ίδια πηγή δήλωσε πως «η Ντούα Λίπα πετάει στα σύννεφα για τον Κάλουμ Τέρνερ και λέει συνέχεια πως θα της άρεσε να ηχογραφήσει το τραγούδι του Τζέιμς Μποντ».

Μια άλλη πηγή ανέφερε πως «αν είναι όντως ο Κάλουμ Τέρνερ ο επόμενος 007, τότε θα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Έχει την εμφάνιση και την κομψότητα που απαιτεί ο συγκεκριμένος ρόλος και έχει αποδείξει τις υποκριτικές του ικανότητες».

Η επόμενη ταινία του 007, γνωστή προς το παρόν απλώς ως Bond 26, είναι μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές του Χόλιγουντ, δεδομένου ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από το No Time To Die. Τα γυρίσματα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν φέτος, με προγραμματισμένη κυκλοφορία το 2027.