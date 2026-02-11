Πέθανε ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής του “Dawson’s Creek”

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έδινε μάχη με τον καρκίνο. Ήταν μόλις 48 ετών

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, που έγινε ευρέως γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην αμερικανική εφηβική σειρά Dawson’s Creek, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του εντέρου.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του, με ανάρτηση στους προσωπικούς λογαριασμούς του ηθοποιού στα social media. «Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια».

O Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου το 2023, ωστόσο το έκανε γνωστό δημόσια, τον Νοέμβριο του 2024, όπως επισημαίνει το BBC.

Ο ηθοποιός, που ήταν πατέρας έξι παιδιών, υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές φυσιογνωμίες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000. Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ντόσον Λίρι στη σειρά Dawson’s Creek, στο πλευρό της Κέιτι Χολμς. Η σειρά, που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2003 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά πρόσωπα της εποχής και τον συνέδεσε με τη «γενιά» των teen dramas που σημάδεψαν τα τέλη των 90s.

Στο παρελθόν είχε αναφερθεί και στην πίεση που βίωσε λόγω της ξαφνικής φήμης μετά το Dawson’s Creek. Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, κάτι που, όπως έχει πει, επηρέασε τον τρόπο που αντιλαμβανόταν την επιτυχία.

Εκτός από το Dawson’s Creek, συμμετείχε στην κινηματογραφική επιτυχία Varsity Blues (1999), ενώ αργότερα εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.

Τα τελευταία χρόνια είχε μιλήσει ανοιχτά για προσωπικές δυσκολίες και ζητήματα υγείας, δίνοντας έμφαση στη σημασία της οικογένειας και της αυτογνωσίας. Σε συνέντευξή του στο Business Insider, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στις κενώσεις του, ένα από τα συχνά συμπτώματα του καρκίνου του εντέρου. Αρχικά διέκοψε την κατανάλωση καφέ, ελπίζοντας ότι αυτό θα βελτίωνε την κατάστασή του, προτού τελικά υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έπασχε από καρκίνο σταδίου τρία, γεγονός που σήμαινε ότι η νόσος είχε κάνει μετάσταση.