Νορβηγός ολυμπιονίκης δηλώνει μετά τη νίκη του ότι μετανιώνει που απάτησε την κοπέλα του - Red flag καραμπινάτο

Η πρώην συντροφός του, ευτυχώς, δεν θα τον συγχωρέσει για την απιστία του

Ο Νορβηγός Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές του δίαθλου, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά στην επικαιρότητα βρίσκεται για τη συνέντευξη που παραχώρησε μετά τον αγώνα, η οποία είναι ένα καραμπινάτο red flag.

Ο αθλητής, που κατέλαβε την τρίτη θέση στα 20 χλμ. αντρών στο δίαθλο, αποφάσισε να μιλήσει για την προσωπική του ζωή και όχι για το μετάλλιο. Συγκεκριμένα, μίλησε για την απιστία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πριν έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Τον πιο όμορφο και γλυκό άνθρωπο στον κόσμο. Πριν τρεις μήνες, όμως, έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής και απάτησα τη σύντροφό μου».

Αυτά τα έλεγε όσο προσπαθούσε με δυσκολία (ή με προσπάθεια) να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συνέχισε, μάλιστα, λέγοντας πως ενημέρωσε τη σύντροφό του μία εβδομάδα πριν. «Είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι τώρα με βλέπουν με διαφορετικό μάτι, αλλά εγώ έχω μάτια μόνο για εκείνη. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος τι προσπαθώ να πω λέγοντας το αυτό τώρα, αλλά ο αθλητισμός έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες ημέρες. Μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ αυτό μαζί της».

Στο μεταξύ, αυτό ήταν το πρώτο ατομικό ολυμπιακό μετάλλιο για τον Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, αλλά ήταν πολύ συντετριμμένος με την απιστία του για να το γιορτάσει. Στη συνέντευξη Τύπου εξήγησε γιατί αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την προσωπική του κατάσταση στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

«Ήταν η επιλογή που έκανα. Κάνουμε διαφορετικές επιλογές στη ζωή μας και έτσι διαμορφώνουμε τη ζωή. Σήμερα λοιπόν έκανα την επιλογή να πω στον κόσμο τι έκανα, ώστε ίσως, ίσως να υπάρξει μια πιθανότητα να δει τι πραγματικά σημαίνει για μένα. Ίσως και όχι».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο νορβηγικό μέσο VG η πρώην σύντροφος του Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, είπε πως οι πράξεις του «είναι δύσκολο να συγχωρεθούν, ακόμα και μετά τη δημόσια ερωτική εξομολόγηση. Δεν επέλεξα να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Είχαμε επαφή και γνωρίζει τις απόψεις μου σχετικά με αυτό».