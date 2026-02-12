Η Τζένιφερ Άνιστον έχει γενέθλια και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, της ευχήθηκε με τον πιο cute τρόπο

Δεν έγραψε πολλά, αλλά οι φωτογραφίες “μιλούσαν” από μόνες τους.

Τα γενέθλιά της είχε στις 11 Φεβρουαρίου η Τζένιφερ Άνιστον συμπληρώνοντας 56 κύκλους ζωής σε αυτόν τον πλανήτη. Η πρωταγωνίστρια των «Friends» έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανη για τον εαυτό της και ευγνώμων για την πορεία της, αφού κατάφερε να δει τα όνειρά της να γίνονται πραγματικότητα. Πέρα από την καλή πορεία των επαγγελματικών της, τους τελευταίους μήνες απολαμβάνει εξίσου πολύ και την προσωπική ζωή της, καθώς είναι σε σχέση με τον Τζιμ Κέρτις. Οι δυο τους έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τον δεσμό τους και μπορεί να μην κρύβονται, ωστόσο είναι χαμηλών τόνων.

Ανήμερα αυτής της ξεχωριστής ημέρας για την Τζένιφερ Άνιστον, ο Τζιμ Κέρτις - όπως και πολλά άλλα αγαπημένα της πρόσωπα - θέλησαν να τής ευχηθούν δημόσια. Ο υπνοθεραπευτής και συγγραφέας στον χώρο της αυτοβελτίωσης και της ευεξίας, ανάρτησε δύο κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram, εκπλήσσοντας τους followers του. Στη μία, τους βλέπουμε αγκαλιασμένους πάνω σε ένα σκάφος, να γελούν ανέμελα, ενώ στη δεύτερη, ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα. Η λεζάντα ήταν σύντομη, αλλά περιεκτική: «χρόνια πολλά, αγάπη μου» – συνοδευόμενη από μία κόκκινη καρδιά.

Τζένιφερ Άνιστον & Τζιμ Κέρτις full in love

Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις μετράει σχεδόν έναν χρόνο, ωστόσο για εμάς έχουν ήδη προστεθεί στην κατηγορία με τα πιο όμορφα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Η ηθοποιός - που γενικότερα κρατά χαμηλό προφίλ στην ιδιωτική ζωή της - έχει αναφερθεί δημόσια στον σύντροφό της, εκφράζοντας τα συναισθήματά της γι’ αυτή τη σχέση. Οι δυο τους πορεύονται αργά και σταθερά και μοιράζονται την καθημερινότητά τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Όπως έχει αποκαλύψει ο Τζιμ Κέρτις σε τηλεοπτική του εμφάνιση, εκείνος και η Τζένιφερ Άνιστον γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Η επικοινωνία τους ξεκίνησε απλά, χωρίς προσδοκίες, σταδιακά, όμως, εξελίχθηκε σε κάτι πιο ουσιαστικό. Και όπως φαίνεται, το timing ήταν ιδανικό και για τους δύο, αφού τελικά ερωτεύτηκαν και από τότε είναι αχώριστοι. Άτομα από το περιβάλλον της Άνιστον επισημαίνουν, πως «νιώθει πολύ καλά με τη φάση που βρίσκεται η σχέση της». Αν και ποτέ δεν έκρυψε ότι αισθάνεται πλήρης και χωρίς σύντροφο, αυτή τη φορά - υποστηρίζουν - πως υπάρχει μια διαφορετική ποιότητα.

Η επίσημη επιβεβαίωση του δεσμού τους στα social media ήρθε τον Νοέμβριο, όταν η ίδια η Τζένιφερ Άνιστον ανάρτησε κοινή φωτογραφία για τα γενέθλια του Τζιμ Κέρτις, γράφοντας ένα τρυφερό μήνυμα. Ωστόσο, οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο είχαν ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους είχαν εντοπιστεί σε διακοπές στη Μαγιόρκα, παρέα με στενούς φίλους.

«Δεν υπάρχουν εντάσεις ή υπερβολές. Είναι μια ώριμη, καθαρή σχέση», αναφέρουν πηγές κοντά τους. Μάλιστα, πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο ισορροπημένες που έχει βιώσει η ηθοποιός μέχρι σήμερα. Κι αν κρίνουμε από το χαμόγελο της Τζένιφερ Άνιστον, μάλλον έχουν δίκιο.