Η Τζένιφερ Άνιστον είναι «πολύ ευτυχισμένη» με τον Τζιμ Κέρτις: «Κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη»

Όσα αναφέρει πηγή στο περιοδικό People, για το ζευγάρι που θα γίνει το πιο hot της χρονιάς

Η Τζένιφερ Άνιστον μπήκε στο 2026 έχοντας στο πλευρό της τον Τζιμ Κέρτις. Και είναι χαρούμενη για αυτό. Έξι μήνες αφότου η ηθοποιός και ο υπνοθεραπευτής ξεκίνησαν να κάνουν dating για πρώτη φορά, είναι πλέον πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Και είμαστε και εμείς μαζί τους.

Στο περιοδικό People, διαβάζουμε ότι «είχε ένα υπέροχο τέλος η χρονιά για την Τζένιφερ και νιώθει πολύ καλά για το πού πάνε τα πράγματα με τον Τζιμ». Σύμφωνα με την πηγή που αναφέρεται, η ίδια «είναι ενθουσιασμένη για τη νέα χρονιά και για ό,τι την περιμένει, ειδικά τώρα που έχει τον Τζιμ στο πλευρό της. Η Τζεν ήταν πάντα καλά μόνη της και νιώθει άνετα που είναι μόνη, αλλά η σχέση της με τον Τζιμ είναι απλώς διαφορετική».

Με βάση την ίδια πηγή πάντα, η αγαπημένη ηθοποιός «είναι πολύ χαρούμενη και άνετη», αφού ο Τζιμ Κέρτις «είναι τόσο γλυκός και την στηρίζει. Κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ζευγάρι εθεάθη στο βιβλιοπωλείο Godmother's στο Summerland της Καλιφόρνια, με την Τζένιφερ Άνιστον να συνοδεύει τον Τζιμ Κέρτις καθώς εκείνος παρουσίαζε την εκδήλωσή του "A Deep Reset for the New Year" στις 3 Ιανουαρίου.

Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Πώς και πότε ξεκίνησε το ειδύλλιό τους

Η Άνιστον και ο Κέρτις πυροδότησαν φήμες ότι μπορεί να είναι μαζί τον Ιούλιο, όταν φωτογραφίες τους απαθανάτισαν μαζί σε ένα γιοτ στη Μαγιόρκα. Λίγο αργότερα, πολλές πηγές επιβεβαίωσαν τη σχέση τους στο PEOPLE, με μια πηγή να δηλώνει: «Βγαίνουν χαλαρά και διασκεδάζουν». Μια άλλη ανέφερε ότι το ζευγάρι «βλέπονταν εδώ και μερικούς μήνες» εκείνη την εποχή. «Τους σύστησε ένας φίλος και ξεκίνησαν ως φίλοι», αποκάλυψε επίσης η ίδια πηγή, λέγοντας ότι η «η Τζεν είχε διαβάσει το βιβλίο του και ήταν εξοικειωμένη με τη δουλειά του. Της αρέσει πολύ η αυτοβοήθεια και η ευεξία. Βγαίνουν ραντεβού, αλλά είναι ακόμα χαλαρά».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ο Τζιμ Κέρτις εργάζεται στον χώρο της υγείας και της ευεξίας για περισσότερες από δύο δεκαετίες και ειδικεύεται στο να βοηθά τους ανθρώπους να «βρουν την πληρέστερη εκδοχή του εαυτού τους».