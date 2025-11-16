Η Τζένιφερ Άνιστον βρήκε στον Τζιμ Κέρτις την ασφάλεια που αναζητούσε - «Η σχέση τους είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι είχε ζήσει μέχρι τώρα»

Ο ηθοποιός βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής της

Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις επισημοποιήθηκε μετά την ανάρτηση της ηθοποιού, με κοινή τους φωτογραφία. Το ζευγάρι είναι μήνες μαζί, ωστόσο είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική του ζωή. Όμως αυτό που έχουν μεταξύ τους, ανθίζει όλο και περισσότερο και όπως αποκαλύπτει πηγή στο People, οι δυο τους απολαμβάνουν τη συντροφιά του ενός και του άλλου.

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι ενθουσιασμένη και νιώθει την ασφάλεια που ζητούσε, με την πηγή να συμπληρώνει πως «η σχέση τους είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι είχε ζήσει μέχρι τώρα». Μάλιστα, πρόσθεσε πως «είναι φανερό ότι τον θαυμάζει. Μιλάει διαρκώς για την εκπληκτική του ενέργεια και λατρεύει τη δουλειά του, επειδή νιώθει ότι βοηθά ουσιαστικά τους ανθρώπους και την ίδια».

Ο Τζιμ Κέρτις, πάντα με την ίδια πηγή, είναι ευγενικός και προσγειωμένος και αυτή η ηρεμία έχει θετική επίδραση στην Τζένιφερ Άνιστον. «Δείχνει να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής μαζί του. Βρίσκεται πραγματικά σε ένα υπέροχο σημείο στη ζωή της».

Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις απαθανατίστηκαν μαζί, για πρώτη φορά, τον Ιούλιο. Εκείνος την έχει συνοδεύσει σε αρκετές εκδηλώσεις από τότε -από μια παρουσίαση νέων προϊόντων της LolaVie μέχρι την πρεμιέρα της 4ης σεζόν του The Morning Show στη Νέα Υόρκη.

Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Elle, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον σύντροφό της. «Η υπνοθεραπεία είναι μόνο ένα από τα πολλά που κάνει. Είναι πραγματικά ξεχωριστός. Βοηθά πολλούς ανθρώπους. Είναι ευγενικός, απλός, και αφιερωμένος στο να βοηθά τον κόσμο να θεραπεύεται, να αφήνει πίσω του τα τραύματα και τη στασιμότητα, και να βρίσκει καθαρότητα. Είναι όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε κάτι τέτοιο».

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για τον Μάθιου Πέρι, αλλά και για το ότι δεν χωράει πια σε καλούπια, ούτε αυτοπροσδιορίζεται με τίτλους: ζει τη στιγμή, σέβεται την αλήθεια της και πορεύεται με καθαρό βλέμμα και αγάπη.

Η Τζένιφερ Άνιστον ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη νέα του AppleTv, «I'm Glad My Mom Died», εμπνευσμένη από τα απομνημονεύματα της Τζενέτ ΜακΚέρντι, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις και για το «Murder Mystery 3». Όπως εξομολογήθηκε, είναι πλέον είναι πολύ επιλεκτική με τις δουλειές της. «Ο κύριος στόχος μου πια είναι να κάνω πρότζεκτ που με ενθουσιάζουν και με εμπνέουν. Με ενδιαφέρει η ποιότητα και όχι η ποσότητα, και ο χρόνος που περνάω με ανθρώπους που με ενδιαφέρουν και θέλω πραγματικά να συνεργαστώ. Είμαι τυχερή που οι φίλοι μου είναι τόσο ταλαντούχοι».