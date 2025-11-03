Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις full in love στην πρώτη κοινή φωτογραφία τους

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε τη σχέση τους ανήμερα των γενεθλίων του.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις στην πρώτη κοινή φωτογραφία τους! Το ζευγάρι μπορεί να συμπορεύεται εδώ και καιρό, ωστόσο είχε επιλέξει να κρατήσει αυτή τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας σχετικές δηλώσεις και δημόσιες εξόδους.

Η ηθοποιός, που έχει δει πολλές φορές την προσωπική ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο σε περιοδικά και εφημερίδες, θέλησε αυτή τη φορά να διαλέξει μια διαφορετική διαδρομή, έχοντας στο πλευρό της έναν άντρα που δεν προέρχεται από τον χώρο της τέχνης. Συνεπώς, η ανάρτησή της ήταν λογικό να εκπλήξει τους followers της.

Η πρώτη φωτογραφία της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις

Ανήμερα των γενεθλίων του Τζιμ Κέρτις, η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε στα social media την πρώτη κοινή φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Η ηθοποιός στέκεται πίσω από τον αγαπημένο της, ωστόσο το χαμόγελό της μαρτυρά την ευτυχία της.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Λατρεμένη», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της, με τα likes να έχουν φτάσει μέσα σε τέσσερις ώρες τις 630.000. Οι διαδικτυακοί φίλοι της Τζένιφερ Άνιστον - διάσημοι και μη - γέμισαν τη φωτογραφία της με καρδιές και θετικά σχόλια, γεγονός που επιβεβαιώνει πως αυτή η σχέση τους αρέσει πολύ. Και εμάς μας αρέσει πολύ.

Όταν η Τζένιφερ Άνιστον παραδεχόταν πως είναι «ανοιχτή στην αγάπη»

Τον περασμένο Ιούλιο, λίγο μετά την κυκλοφορία των πρώτων δημοσιευμάτων περί σχέσης με τον Τζιμ Κέρτις, η Τζένιφερ Άνιστον είχε δηλώσει στο περιοδικό Closer: «Είναι μια καλή περίοδος για να είσαι ανοιχτός στην αγάπη, αλλά όχι να την αναζητάς. Με αυτόν τον τρόπο δεν ασκείς καμία πίεση στην κατάσταση, και αν συμβεί οργανικά, τότε είναι καταπληκτικό».

Τότε, είχε κυκλοφορήσει και η πρώτη φωτογραφία τους από παπαράτσι, με πηγή από το περιβάλλον τους να αποκαλύπτει: «Βγαίνουν εδώ και μερικούς μήνες. Τους σύστησε ένας φίλος και ξεκίνησαν ως φίλοι. Η Τζένιφερ είχε διαβάσει το βιβλίο του και ήταν εξοικειωμένη με τη δουλειά του. Ασχολείται πολύ με την αυτοβοήθεια και την ευεξία. Βγαίνουν ραντεβού, αλλά είναι ακόμα χαλαρά».