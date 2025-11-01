Τζένιφερ Άνιστον: Ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, εξηγεί πώς να βρεις την αληθινή αγάπη μετά τα 40

Ο Τζιμ Κέρτις έδωσε μια συμβουλή για όσους αναζητούν τον μεγάλο έρωτα μετά τα 40.

Η Τζένιφερ Άνιστον εδώ και μερικούς μήνες είναι ζευγάρι με τον Τζιμ Κέρτις, ο οποίος δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά ασχολείται με τη συγγραφή, το well being και τη μελλοντολογία. Όντας αρκετά ενεργός στα social media, απαντά καθημερινά σε ερωτήσεις φίλων για τις σχέσεις και τη ζωή γενικότερα. Πρόσφατα, λοιπόν, μοιράστηκε τη συμβουλή του για το πώς οι άνθρωποι που έχουν περάσει την ηλικία των 40 μπορούν να αναζητήσουν την αληθινή αγάπη.

Ο Τζιμ Κέρτις εξηγεί πως η αγάπη δεν έχει ηλικία - Και συμφωνούμε μαζί του

«Πώς να βρεις την αγάπη στα 42;», ήταν το ερώτημα που έλαβε στο inbox του. Τότε, με μια σχετικά σύντομη, αλλά περιεκτική απάντηση είπε: «Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Την αγάπη θα τη βρεις στα 42, όπως ακριβώς το έκανες στα 32 και στα 22 σου. Απλώς τώρα, έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη εμπειρία και είσαι πιο αυθεντικός». Ωστόσο, ο Τζιμ Κέρτις θέλησε να υπογραμμίσει κάτι πολύ σημαντικό: «Δεν είσαι μεγάλος. Αγάπα τον εαυτό σου και αναγνώρισε ότι βρίσκεσαι στην κατάλληλη ηλικία».

Προσπαθώντας να αλλάξει την οπτική γωνία που ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων έχει για τη ζωή του μετά τα 40, τόνισε: «Η ζωή δεν τελειώνει στα 42. Όταν θα είσαι 62 ή 72 ετών, θα κοιτάς πίσω και θα εύχεσαι να ήσουν σε αυτή την ηλικία».Ο Τζιμ Κέρτις προέτρεψε το κοινό του να εστιάσει στο σήμερα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή. Η ηλικία ούτε μας ορίζει ούτε μας οριοθετεί. Είναι απλώς ένας αριθμός που επιβεβαιώνει πόσα χρόνια κατοικούμε στη Γη.

«Ξεκίνα, λοιπόν, από σήμερα. Βγες έξω, χαμογέλασε, κοίταξε τον άνθρωπο που σε ελκύει. Γενικά, συνδέσου με τους ανθρώπους γύρω σου. Και το πιο σημαντικό; Αγάπησε τον εαυτό σου. Όταν αγαπάς πρώτα απ’ όλους εσένα, μαγνητίζεις περισσότερη αγάπη», κατέληξε ο ο Τζιμ Κέρτις στην ανάρτησή του. Και εμείς, θα συμφωνήσουμε μαζί του. Η σημαντικότερη αγάπη είναι αυτή που τρέφουμε για τον εαυτό μας. Αν δεν φροντίσουμε το άτομό μας και δεν ενδιαφερθούμε πραγματικά γι’ αυτό, πώς θα το απαιτήσουμε από τους άλλους;

Και μπορεί η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις να μην μιλούν δημόσια για τη δική τους αγάπη, η οποία «άνθισε» πολύ μετά τα 40, ωστόσο είναι ξεκάθαρος ως προς τη στάση που πρέπει να κρατάμε στη ζωή.

