Άνταμ Σάντλερ: Στέλνει κάθε χρόνο λουλούδια στη Τζένιφερ Άνιστον στη Γιορτή της Μητέρας - Είναι ο κολλητός που όλες θα θέλαμε

Ο Άνταμ Σάντλερ κάπως μας συγκίνησε.

Η φιλία μεταξύ της Τζένιφερ Άνιστον και του Άνταμ Σάντλερ αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα στον «πλανήτη Χόλιγουντ». Ο ηθοποιός επιβεβαιώνει πως υπάρχουν δεσμοί αγάπης και στήριξης, οι οποίοι ξεπερνούν την επαγγελματική συνεργασία και εντάσσονται στο πλαίσιο της φιλίας. Κάθε χρόνο, την ημέρα της Γιορτής της Μητέρας, ο Άνταμ Σάντλερ στέλνει λουλούδια στην αγαπημένη φίλη του - κίνηση ιδιαίτερα συγκινητική, αν λάβουμε υπόψη μας τον κρυφό αγώνα που έδινε για χρόνια, προκειμένου να γίνει μητέρα.

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι σίγουρα τυχερή για τη φιλία της με τον Άνταμ Σάντλερ

Η γνωριμία της Τζένιφερ Άνιστον και του Άνταμ Σάντλερ χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, όταν συναντήθηκαν σε ένα εστιατόριο του Λος Άντζελες. Από τότε, η φιλία τους άνθισε μέσα από κινηματογραφικές συνεργασίες, όπως στις ταινίες «Just Go with It» και το «Murder Mystery» του Netflix.

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αποκαλύπτοντας τη μακρά και επώδυνη προσπάθεια να γίνει μητέρα μέσω εξωσωματικών και εναλλακτικών θεραπειών. Η ηθοποιός είχε κρατήσει την προσωπική ιστορία της μυστική για πολλά χρόνια, και φέτος, αποφάσισε μέσα από τη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar να μοιραστεί όσα βίωνε, με στόχο να καταρρίψει τα ταμπού και τις φήμες που κυκλοφορούσαν για χρόνια, αποκαλώντας τη «εργασιομανή» και «εγωΐστρια».

Getty Images

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός. Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας», είχε εξομολογηθεί.

Ο Άνταμ Σάντλερ, λοιπόν, θέλοντας να «απαλύνει» το βάρος που έχει η Γιορτή της Μητέρας για την Τζένιφερ Άνιστον, της στέλνει λουλούδια, κάνοντάς τη να χαμογελάσει με τον πιο γλυκό τρόπο. Ο ηθοποιός είναι ο φίλος που όλες θα θέλαμε. Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, Τζάκι Σάντλερ, φωτίζουν αυτή την ημέρα, δείχνοντάς της την αγάπη τους και επιβεβαιώνοντας τη δυνατή φιλία τους. Μπορεί η Τζένιφερ Άνιστον να μην κατάφερε να γίνει μητέρα, όμως έχει στο πλευρό της σημαντικούς ανθρώπους, σπουδαίους φίλους.