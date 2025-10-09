Η Τζένιφερ Άνιστον στην πιο προσωπική εξομολόγηση: “Δεν ήξεραν τι περνούσα 20 χρόνια, προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια”

Η καριέρα της Τζένιφερ Άνιστον μετρά περίπου τρεις δεκαετίες κι αν κάτι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι η επιτυχία της. Μέσα στην τόση δημιουργικότητα και δημοσιότητα, η ηθοποιός αποκάλυψε στη νέα συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar την “αθόρυβη”, 20ετή προσπάθειά της να γίνει μητέρα.

Αν κάτι θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά για την Τζένιφερ Άνιστον, είναι πως δεν μοιάζει με κανέναν άλλο σταρ του Χόλιγουντ. Και όχι, δεν ευθύνονται οι ελληνικές καταβολές της γι’ αυτό, αλλά η ποιότητα του χαρακτήρα της. Ήρεμη δύναμη και συγχρόνως δυναμική παρουσία, επίμονη με τη δουλειά της, απαιτητική με τον εαυτό της, αδιάφορη για την αίγλη και την υπερβολή του Χόλιγουντ. Η Τζένιφερ Άνιστον ζει, όπως της αρέσει να ζει, χωρίς καταπιέσεις, επιβολές και πρέπει. Κρατάει τις προσωπικές υποθέσεις της εντός της ιδιωτικής σφαίρας και ακόμα και όταν αμφισβητείται, δεν χάνει τον εαυτό της.

Η αγαπημένη ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Harper’s Bazaar και σε μια προσωπική εξομολόγηση μίλησε για θέματα, όπως το διαζύγιο των γονιών της, τη «μάχη» που έδωσε για είκοσι χρόνια, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, την αντιπάθειά της προς τα social media, αλλά και τη μεγάλη αγάπη της, την υποκριτική. Η Τζένιφερ Άνιστον, σε μια συνέντευξη από καρδιάς, μοιράστηκε τις αλήθειες της, τις οποίες ήδη γνωρίζουν η οικογένεια και οι φίλοι της και αυτό - όπως λέει - είναι που πραγματικά την ενδιαφέρει.

Το διαζύγιο των γονιών της σε ηλικία εννέα ετών

Η Τζένιφερ Άνιστον γεννήθηκε στο Λος Άντζελες, ωστόσο μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Στην τρυφερή ηλικία των εννέα ετών, οι γονείς της χωρίζουν και το διαζύγιό τους σε καμία περίπτωση δεν ήταν βελούδινο. «Το διαζύγιό τους δεν ήταν φιλικό σε καμία περίπτωση και τότε, ήταν μια εποχή, που κανείς δεν γνώριζε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας γονιός για χάρη του παιδιού του. Αυτό ήταν το τελευταίο άγχος των γονιών μου. Ενδιαφέρονταν για το πώς θα πληγώσουν ο ένας τον άλλον και εγώ ήμουν απλώς το πιόνι.

Τότε, ήταν που μπήκε στη ζωή της η κωμωδία. Ήταν διέξοδος και παρηγοριά ταυτόχρονα. Η μικρή Τζένιφερ άρχισε να περνάει ώρες μπροστά στην τηλεόραση, ενώ αργότερα γράφτηκε σε μια σχολή παραστατικών τεχνών στο Μανχάταν, αναλαμβάνοντας στην αρχή δεύτερους και τρίτους ρόλους. Μπορεί το ταλέντο και η λάμψη της να μην φάνηκαν αμέσως, ωστόσο δεν άργησε η στιγμή της αναγνώρισης.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι: “Ήταν χαμένος στους δαίμονές του”

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση έφτασε στον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη της, Μάθιου Πέρι. Η παρέα των Friends ποτέ ξανά δεν θα είναι η ίδια χωρίς αυτόν. «Είναι σπαρακτικό που είχε τόσους πολλούς δαίμονες. Αλλά για κάποιον με τόσο εσωτερική αναταραχή, γελούσε πολύ και αυτό ήταν τα πάντα γι΄αυτόν», σχολιάζει. Όσον αφορά στο σενάριο να δούμε ξανά την αγαπημένη σειρά στις οθόνες μας, η Τζένιφερ Άνιστον είναι ανένδοτη. Χωρίς τον Μάθιου Πέρι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα remake.

Παράλληλα, σχολίασε την ανεξάντλητη αγάπη του κοινού προς τα «Φιλαράκια», μια σειρά - μύθο, που εξακολουθεί να μεγαλώνει γενιές και γενιές. «Το κοινό θα σου πει, ότι επιστρέφει και παρακολουθεί επεισόδια για να βοηθήσει την ψυχική υγεία του. Λένε πως αν είναι αγχωμένοι με ένα νέο ή με όσα συμβαίνουν στον κόσμο, θα καθίσουν απλώς να δουν ένα επεισόδιο».

Η Τζένιφερ Άνιστον εξομολογήθηκε πως για 20 χρόνια προσπαθούσε να γίνει μητέρα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός «έλυσε» τη σιωπή της, σχολιάζοντας τις ανακρίβειες και τις υπερβολές που έχουν ακουστεί και γραφτεί όλα αυτά τα χρόνια εις βάρος της. Δίπλα από το όνομά της υπήρχαν οι λέξεις «εργασιομανής» και «εγωίστρια», οι οποίες αποτελούσαν και απάντηση στον λόγο που δεν έγινε μητέρα. Η Τζένιφερ Άνιστον ξεσπά, διαψεύδοντας όλες αυτές τις κακόβουλες εικασίες που τη «συνοδεύουν» τόσα χρόνια. «Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός. Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας».

Η Τζένιφερ Άνιστον, μέσα στο πέρασμα των χρόνων, έμαθε έπαψε να ενδιαφέρεται για τις ψευδείς αφηγήσεις γύρω από το όνομά της. Το περιβάλλον της γνωρίζει την αλήθεια και αυτό είναι το σημαντικό. «Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια».

