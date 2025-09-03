Τζένιφερ Άνιστον: Ο απίθανος λόγος που δεν πηγαίνει ποτέ στο Met Gala - Ορίστε γιατί την αγαπάμε

Η Τζένιφερ Άνιστον λαμβάνει κάθε χρόνο πρόσκληση για το Met Gala, ωστόσο το e-mail έχει κάθε φορά την ίδια κατάληξη: μεταφέρεται στον κάδο απορριμάτων.

Αν είσαι fan του Met Gala - ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά events της χρονιάς - σίγουρα θα έχεις προσέξει την απουσία της Τζένιφερ Άνιστον. Αν πάλι όχι, να σε ενημερώσουμε πως δεν την έχουμε δει ποτέ - τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια - να περπατάει στο κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, ποζάροντας στους χιλιάδες φωτογράφους. Αν, τώρα, έχεις απορία, γιατί η Τζένιφερ Άνιστον σνομπάρει το Met Gala, θα σου τη λύσει η ίδια ευθύς αμέσως.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Glamour, η χολιγουντιανή σταρ επιβεβαίωσε πως κάθε χρόνο δέχεται πρόταση για το πιο «λαμπερό event της χρονιάς», όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς, ωστόσο κάθε φορά αγνοεί αυτό το e-mail, συνεχίζοντας απλώς τη ζωή της. Μπορεί για κάποιους αυτή η πρόσκληση να αποτελεί όνειρο, όμως η Τζένιφερ Άνιστον έχει εντελώς αντίθετη άποψη. Στην ιδέα και μόνο, ότι πρέπει να φορέσει ένα εντυπωσιακό φόρεμα, ψηλά τακούνια, να βαφτεί και να χτενιστεί, περπατώντας αμέριμνη μπροστά από τα φλας των φωτογράφων, αγχώνεται, αφού δεν νιώθει άνετα και οικεία.

Met Gala; Από τη Τζένιφερ Άνιστον είναι όχι

Μάλιστα, εξήγησε πως η διαδικασία της πολύωρης προετοιμασίας τη δυσκολεύει ακόμα και στη σκέψη, συνεπώς προτιμά με διαφορά να μένει στο σπίτι της. «Με έχουν προσκαλέσει στο Met Gala, αλλά δεν πηγαίνω. Με κατακλύζει. Είναι όλη αυτή η διαδικασία για να ετοιμαστείς, να φορέσεις το φόρεμα», ανέφερε. Η Τζένιφερ Άνιστον είναι τύπος που θα φορέσει τζιν και tank top στις περισσότερες στιγμές της καθημερινότητάς της, συνεπώς η ιδέα να ντυθεί grande δεν την αγγίζει καν.

«Είμαι κορίτσι του τζιν, της σαγιονάρας και της αμάνικης μπλούζας. Μου αρέσει να ντύνομαι όμορφα, αλλά για μένα είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι… "Άντε να βάλουμε ένα φανταχτερό φόρεμα, μακιγιάζ, να κάνεις τα μαλλιά σου όμορφα και να πας να καθίσεις σε μια μεγάλη αίθουσα με τους συναδέλφους σου". Και ναι, όλοι είναι εκεί για να γιορτάσουν ο ένας τον άλλον και να περάσουν καλά, αλλά εγώ αγχώνομαι», παραδέχτηκε στη συνέντευξή της.

Getty Images / Stewart Cook

Μπορεί το όνομα της Τζένιφερ Άνιστον να είναι συνυφασμένο με την επιτυχία, ωστόσο το «χολιγουντιανό lifestyle» δεν της ταιριάζει. Η ηθοποιός ποτέ δεν είχε καλή σχέση με την ανεξέλεγκτη δημοσιότητα, τα κοσμικά events και τα red carpets. Αυτή η επιβλητικότητα την μπλοκάρει, συνεπώς έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει, υιοθετώντας έναν πιο cool τρόπο ζωής.

Η στάση της Τζένιφερ Άνιστον στην αυστηρή κριτική

Παράλληλα, στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε στους κριτικούς - έχει υπάρξει και η ίδια θύμα της αυστηρότητάς τους, εξηγώντας τον τρόπο που έχει επιλέξει πια να το διαχειρίζεται: «Κάποιοι το αντιμετωπίζουν σαν άθλημα, να σε ανεβάσουν και μετά να απολαύσουν να σε γκρεμίζουν. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι; Ποιος ξέρει; Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να το αγνοώ, γιατί δεν μου κάνει καλό».

Το κύμα του Χόλιγουντ δεν κατάφερε να παρασύρει τη Τζένιφερ Άνιστον και να αλλοιώσει την προσωπικότητά της. Πάντα θα επιλέγει τζιν αντί για κάποιο φανταχτερό φόρεμα και σαγιονάρες αντί για ψηλοτάκουνα πέδιλα. Η ηθοποιός γνωρίζει τη σημαντικότητα του να ζεις όπως επιθυμείς, να πηγαίνεις όπου νιώθεις ασφάλεια και να συναναστρέφεσαι με όσους αγαπάς, συνεπώς οι προσκλήσεις για το Met Gala θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στον κάδο απορριμάτων.

