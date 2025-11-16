Τιμοτέ Σαλαμέ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό του με την Κάιλι Τζένερ - Χαλαρός και χαμογελαστός

Σε αντίθεση με την Κάιλι Τζένερ που πηγή αναφέρει πως είναι σοκαρισμένη και πληγωμένη

Οι πρώτες φήμες χωρισμού για τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Κάιλι Τζένερ, ξεκίνησαν μόλις πέντε ημέρες πριν. Το δημοσίευμα της Daily Mail, το οποίο φαίνεται να επιβεβαιώνεται, επικαλέστηκε πηγή που δήλωσε πως ο ηθοποιός πήρε την απόφαση (αν και δεν έχει κάποια σημασία) και πως η απόσταση έπαιξε τον κυριότερο ρόλο.

Προφανώς ο χωρισμός ανάμεσά τους είναι μία είδηση που έχει συγκεντρώσει την προσοχή του κόσμου και των media, όπως συνέβη άλλωστε και όταν επισημοποίηθηκε η σχέση τους το 2023, μετά την γνωριμία τους στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Εξού και ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το τέλος της σχέσης του, το οποίο βέβαια μπορεί να μην είναι και οριστικό.

Διότι πηγή στην Daily Mail ανέφερε πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι περνάει μία κρίση. «Αυτό έχει ξανασυμβεί, αλλά εκείνη πάντα τον έπειθε να τα ξαναβρούν. Είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του και ίσως προσπαθήσει ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, που έκανε τη δημόσια εμφάνισή του σε στέκι του Χόλιγουντ, σχολιάστηκε για την καλή του διάθεση και τα χαμόγελά του, σαν να μην τον απασχολεί τίποτα. Σε αντίθεση με την Κάιλι Τζένερ, που άτομο από το περιβάλλον της ανέφερε στο Radar πως «είναι σοκαρισμένη και πληγωμένη ταυτόχρονα, αλλά, όπως πάντα, προσπαθεί να βάζει ένα γενναίο προσωπείο ανεβάζοντας “χαρούμενα” στιγμιότυπα στα social media».

Timothée Chalamet was seen looking carefree and laughing while enjoying a guys’ night out at a low-key bar in Los Angeles, without Kylie Jenner. He recently shaved his head for a fresh change in his look.



Timothée arrived at around midnight and left the establishment at… pic.twitter.com/rPHyAiqFj9 — backgridus (@BackgridUS) November 16, 2025

Όπως ανέφερε μία άλλη πηγή στην βρετανική εφημερίδα, η Κάιλι Τζένερ ήταν εκείνη που συνεχώς προσπαθούσε περισσότερο, αλλά η επιχειρηματίας είχε απογοητευτεί μαζί του τελευταία. Η απροθυμία του ηθοποιού να αναγνωρίσει δημόσια τη σχέση τους, ήταν κάτι που την ενοχλούσε συχνά.

Πηγές ανέφεραν στο Radar πως η συνέντευξη στη Vogue άνοιξε μια ήδη ευαίσθητη πληγή, καθώς η Τζένερ πίστευε πως είχαν φτάσει στο σημείο να εμφανίζονται δημόσια και αιφνιδιάστηκε όταν εκείνος απέρριψε το θέμα τόσο επιπόλαια. «Η Κάιλι στενοχωρήθηκε πολύ με το πώς ο Τιμοτέ απομάκρυνε την ερώτηση. Ειλικρινά πίστευε ότι είχαν ξεπεράσει το στάδιο του να κρύβονται και ότι εκείνος θα ήθελε να γιορτάσει τη σχέση τους, όχι να κάνει σαν να μην υπάρχει», είπε φίλος της.

Η απόσταση τους απομάκρυνε

Ο βασικός λόγος που το ζευγάρι φαίνεται πως απομακρύνθηκε πάντως, ήταν η απόσταση. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρίσκεται σε γυρίσματα, ενώ τα φορτωμένα προγράμματά τους δεν βοήθησαν. Ένας γνώστης της κατάστασης είπε στην Daily Mail πως η Κάιλι Τζένερ ήταν αυτή που συνεχώς επικοινωνούσε και τον επισκεπτόταν, αλλά είχε αρχίσει να νιώθει πως η προσπάθεια ήταν μονόπλευρη. «Έχει ταξιδέψει παντού για να στηρίξει τον Τιμοτέ, αλλά εκείνος σπάνια της το ανταποδίδει».

Από την άλλη, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην βιομηχανία λένε πως ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν είναι ο τύπος που βάζει τις σχέσεις του στο προσκήνιο. Προτιμά να τις κρατάει ιδιωτικά και γι’αυτό στα 2,5 χρόνια που ήταν μαζί δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στις Kardashians, δεν πήγε μαζί της στο Met Gala, ούτε έχει δημοσιεύσει ποτέ κάτι δημόσια για εκείνη.