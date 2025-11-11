Τίτλοι τέλους για Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ; Τα δύο περιστατικά που ξεκίνησαν τις φήμες

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, που οι φήμες θέλουν το ζευγάρι να έχει χωρίσει

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν (ή μπορεί και να είναι) ένα από τα πιο αταίριαστα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός, τα ετερώνυμα έλκονται, οπότε ποιοι είμαστε να κρίνουμε. Ωστόσο, ένα δημοσίευμα της Daily Mail έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και όπως καταλαβαίνεις, αναφέρει πως έχει ραγίσει για τα καλά το γυαλί ανάμεσά τους.

Η αλήθεια είναι πως Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ, από το 2023 που επιβεβαίωσαν πως είναι μαζί, έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Πολλοί τους ήθελαν να χωρίζουν και να τα ξαναβρίσκουν, όπως συνέβη και τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται η Daily Mail, αυτό έχει δόση αλήθειας.

Αρχικά, η πηγή δήλωσε πως ο ηθοποιός χώρισε την Κάιλι Τζένερ και πως αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρώτη φορά που η σχέση τους περνάει κρίση. «Αυτό έχει ξανασυμβεί, αλλά εκείνη πάντα τον έπειθε να τα ξαναβρούν. Είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του και ίσως προσπαθήσει ξανά», πρόσθεσε.

Timothee Chalamet has DUMPED Kylie Jenner, insiders claim... and reveal brutal new way he is humiliating her https://t.co/Tv9LoilhdW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 11, 2025

Άλλη πηγή εξήγησε πως «υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν έχουν τελειώσει οριστικά εκείνος δουλεύει συνεχώς, κι εκείνη νιώθει πως πρέπει να τον κυνηγά». Στο μεταξύ, τις φήμες πυροδότησε η απουσία του Τιμοτέ Σαλαμέ από το πάρτι γενεθλίων της Κρις Τζένερ, ενώ στην πρόσφατη συνέντευξη του στη Vogue, απάντησε για τη σχέση τους πως «δεν έχω να πω τίποτα».

Βέβαια, από τότε που οι δυο τους ξεκίνησαν να βγαίνουν, κρατούσαν ιδιωτική την προσωπική τους ζωή, οπότε δεν είναι να απορεί κανείς με την απάντηση του ηθοποιού. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε εν καιρώ πως θα ελεξιχθούν αυτές οι φήμες. Αν θα παραμείνουν φήμες ή θα επιβεβαιωθεί ο χωρισμός τους δηλαδή.