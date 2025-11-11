H Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13 κιλά σε λιγότερο από δύο μήνες - Τα 4 tips που ακολούθησε

Η Σίντνεϊ Σουίνι κλήθηκε να πάρει 13 κιλά για τις ανάγκες της νέας ταινίας της “Christy”. Μετά το τέλος των γυρισμάτων, μπήκε στη διαδικασία να τα χάσει και το κατάφερε μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες.

Η Σίντνεϊ Σουίνι διανύει ίσως μία από τις πιο επιτυχημένες χρονιές της σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι προτάσεις για πρωταγωνιστικούς ρόλους δεν έχουν τέλος, την ίδια στιγμή που το ταλέντο και οι υποκριτικές ικανότητές της, τη δικαιώνουν. Η κυκλοφορία της ταινίας «Christy» έχει αποσπάσει ήδη πολύ θετικές κριτικές, με την ηθοποιό να απολαμβάνει τους καρπούς των προσπαθειών της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «People», η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πως για να υποδυθεί τον ρόλο της «Christy» χρειάστηκε να πάρει αρκετά κιλά, προκειμένου το σώμα της να μοιάζει με αυτό μιας αθλήτριας πυγμαχίας. Μετά το τέλος των γυρισμάτων, λοιπόν, ξεκίνησε διατροφή, προκειμένου να επιστρέψει στα κανονικά κιλά της. Η ηθοποιός μοιράστηκε το πρόγραμμα που ακολούθησε και κατάφερε σε λιγότερο από δύο μήνες να επανέλθει στο αρχικό βάρος της.

Αρχικά, η Σίντνεϊ Σουίνι σταμάτησε να πίνει πρωτεϊνούχα ροφήματα, γεγονός που συνέβαλε στην απώλεια της μυϊκής μάζας που είχε συσσωρευτεί. Επίσης, έκοψε την πρόσληψη κρεατίνης και μείωσε την ποσότητα φαγητού που κατανάλωνε την περίοδο των γυρισμάτων. Ακόμα, η ηθοποιός ακολούθησε «καθαρή» διατροφή, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, και έκανε εντατικά αερόβια άσκηση.

Να σημειωθεί, πως η Σίντνεϊ Σουίνι είχε στη διάθεσή της μόλις επτά εβδομάδες να επανέλθει, πριν ξεκινήσει γυρίσματα για την ταινία «Υπηρέτρια» και την τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria». «Έπρεπε να είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Είμαι ευγνώμων που έχω καλό μεταβολισμό. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό ήταν εύκολο, αλλά επειδή ανέκαθεν έκανα γυμναστική, με βοήθησε. Μπορώ να πάρω βάρος, αλλά μπορώ και να το χάσω».

Η ηθοποιός κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη πρόκληση και μετά από επιμονή και σκληρή δουλειά, μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες και να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Ο ρόλος της «Christy» «της έδωσε τη δύναμη να υπενθυμίσει στον εαυτό της ποια είναι», ανέφερε μια πηγή.

