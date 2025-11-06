Christy: Μία συγκινητική και δυναμική βιογραφία, με την Σίντνεϊ Σουίνι στην καλύτερη ερμηνεία της καριέρας της

Βρέθηκα στην avant premiere της ταινίας Christy, που κυκλοφορεί σήμερα στους κινηματογράφους από την TFG, και είμαι σίγουρη πως η Σίντνεϊ Σουίνι θα βρίσκεται υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Πριν βρεθώ στη δημοσιογραφική προβολή για την ταινία Christy, που κυκλοφορεί σήμερα στους κινηματογράφους από την TFG, γνώριζα τα βασικά: τους πρωταγωνιστές (Σίντνεϊ Σουίνι και Μπεν Φόστερ) και την υπόθεση, η οποία βασίζεται στην αληθινή ιστορία της σπουδαίας πυγμάχου, Κρίστι Μάρτιν. Κι όμως αυτά δεν ήταν αρκετά για να με προετοιμάσουν για το βάθος της ταινίας και την αδιανότητα υπέροχη ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι.

Το Christy είναι μία συγκινητική, δυναμική και συναρπαστική βιογραφία. Η Κρίστι Μάρτιν είναι από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες πυγμάχους των ΗΠΑ, είναι η γυναίκα που έβαλε τη γυναικεία πυγμαχία στον χάρτη για την ακρίβεια. Είναι όμως και επιζώσα ενδοοικογενειακής βίας. Το γεγονός ότι η Σουίνι την υποδύεται τόσο ρεαλιστικά, κάνει την ταινία να ξεφεύγει από μία τυπική βιογραφία. Δένεσαι με την Κρίστι, με τις αδυναμίες και τα σκοτάδια της. Ταυτίζεσαι μαζί της και τη θαυμάζεις. Η ιστορία της γίνεται ιστορία όλων.

Christy: Μαχήτρια στο ρινγκ, μαχήτρια και στη ζωή

Η Κρίστι Μάρτιν μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη της δυτικής Βιρτζίνια. Εκείνη την εποχή, ήταν μια ανήσυχη νεαρή κοπέλα που της άρεσε να δίνει μπουνιές. Διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τη φίλη της Ρόζι, αλλά η συμπαίκτρια στο μπάσκετ που την αποκάλεσε λεσβία, ήρθε αντιμέτωπη με τη δεξιά γροθιά της. Η τυχαία συμμετοχή της σε τοπικό αγώνα, όπου έβγαλε νοκ άουτ την αντίπαλό της, ήταν η αρχή των πάντων. Ήταν τόσο καλή στις κινήσεις της, που ένα σημαντικό πρόσωπο την ώθησε να προπονηθεί επαγγελματικά. Της γνώρισε τον προπονητή Τζιμ Μάρτιν, που μετέπειτα έγινε και σύζυγός της.

Ουσιαστικά η ταινία αφηγείται την πρώτη της επαφή με την πυγμαχία, τα γλυκά χαμόγελα στις πρώτες επαγγελματικές της νίκες, το πάθος, την αφοσίωση και τη σκληρή της προπόνηση για να μπορέσει να σταθεί επάξια σε ένα ανδροκρατούμενο άθλημα για εκείνη την εποχή. Κατάφερε να γίνει στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η πρώτη γυναίκα που υπέγραψε συμβόλαιο με τον διάσημο promoter, Ντον Κινγκ. Τη δεκαετία του ’90, η καριέρα της είχε πια απογειωθεί. Έμπαινε στο ρινγκ με αυτοπεποίθηση και τη νίκη να γυαλίζει στα μάτια της, χωρίς να σημαίνει φυσικά πως δεν είχε αποτυχίες.

Αφηγείται επίσης και το πώς ο Τζιμ έκανε «τικ» σε όλα τα σημάδια που φανέρωναν από την αρχή έναν χειριστικό τύπο, τα ζηλόφθονα συναισθήματά του, όταν η Κρίστι γνώριζε τη δόξα, και την ανάγκη του να ασκεί πάνω της τον απόλυτο έλεγχο. Μία τρομερά διαταραγμένη προσωπικότητα. Η ανάγκη της να κρύψει την σεξουαλική της ταυτότητα, κυρίως από την ομοφοβική οικογένειά της (αλλά εδώ που τα λέμε και από την κοινωνία γενικότερα), την οδήγησε σε έναν γάμο μαζί του.

Το Christy εμβαθύνει σε αυτή τη σκοτεινή πλευρά, αποτυπώνοντας την ωμή βία. Αυτές οι σκηνές είναι συναισθηματικά φορτισμένες, σε κάνουν να παγώνεις και να θλίβεσαι ταυτόχρονα. Ή να συνειδητοποιείς πως τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όχι μόνο για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά για το πώς το κοντινό περιβάλλον εθελοτυφλεί πλήρως ή απλά παρακολουθεί από μακριά.

Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο γι’αυτή την ταινία, αν η Σίντνεϊ Σουίνι δεν υποδυόταν τόσο αφοπλιστικά υπέροχα την Κρίστι Μάρτιν. Ο πιο σημαντικός ρόλος στη μέχρι τώρα καριέρα της και αυτός που πιστεύω ότι θα της φέρει μια υποψηφιότητα στα Όσκαρ για Α’ γυναικείο. Με την ερμηνεία της, αποδίδει την κεντρική ηρωίδα με ρεαλισμό, αποτυπώνοντας την φλογερή της ενέργεια. Αν οι περισσότεροι την είχαν στο μυαλό τους ως μια σέξι ηθοποιό, ικανή να υποδυθεί ανάλαφρους ρόλους, με αυτή την ερμηνεία της στο Christy βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Φυσικά και ο Μπεν Φόστερ είναι εκπληκτικός ως ένα εγωκεντρικός, απωθητικός και με σύμπλεγμα κατωτερότητας τύπος.

Το Christy είναι τρανό παράδειγμα του πώς μπορούν οι βιογραφίες να αφηγηθούν ιστορίες που αγγίζουν γενικά τους θεατές. Εν προκειμένω, όχι μόνο όσους αγαπούν την πυγμαχία ή την Κρίστι Μάρτιν. Είναι πραγματικά δύσκολο να μείνεις ασυγκίνητος, ειδικά προς το τέλος. Αξίζουν και με το παραπάνω οι 2 ώρες και 15 λεπτά που διαρκεί η ταινία.