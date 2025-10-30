«H ιστορία της Κρίστι σε εμπνέει τόσο πολύ, είναι πραγματική μαχήτρια» - Οι δηλώσεις της Σίντνεϊ Σουίνι για την ταινία Christy, αποκλειστικά στο JennyGr

Η Σίντνεϊ Σουίνι οδεύει ολοταχώς για υποψηφιότητα βραβείου Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Η ταινία Christy θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου

Στις 6 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από την TFG η νέα ταινία Christy, βασισμένη στην αληθινή ιστορία της Κρίστι Μάρτιν, της θρυλικής πυγμάχου που τιμήθηκε επτά φορές στο Hall of Fame και επέζησε από ενδοοικογενειακή βία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Μισό, με τη Σίντνεϊ Σουίνι να αναλαμβάνει να ενσαρκώσει μία γυναίκα με θάρρος και δύναμη, που κατάφερε να ξαναπάρει τη ζωή στα χέρια της. Στο πλευρό της παίζουν οι Μπεν Φόστερ και Μέριτ Γουίβερ.

Αυτός ομολογουμένως είναι ένας διαφορετικός ρόλος για τη Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία αποδεικνύει πως οι προκλήσεις είναι το δυνατό της χαρτί. Στην πρεμιέρα της ταινίας, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου τουΤορόντο, η ηθοποιός απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της με κριτικούς και κινηματογραφικά site να τη θεωρούν ήδη φαβορί για το βραβείο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Αυτό και μόνο μας κάνει να ανυπομονούμε για τις 6 Νοεμβρίου.

Τούτου λεχθέντος, ο κινηματογραφικός κριτικός του Variety, Owen Gleiberman, εντυπωσιάστηκε από με την ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απολαυστικό να τη βλέπεις μέσα στο ρινγκ, σκυμμένη, συγκεντρωμένη, να χτυπά ασταμάτητα την αντίπαλο, και τελικά να την ρίχνει με ένα αμείλικτο αριστερό κροσέ. Αλλά κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, ξεχειλίζει ο ενθουσιασμός της. Χαμογελά θριαμβευτικά και σηκώνει τις γροθιές της στον αέρα σαν παιδί στο πάρτι γενεθλίων του. Η χαρά της για τη νίκη είναι αυτό ακριβώς που την κάνει σταρ».

Οι αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών της ταινίας στο JennyGr

Λίγες ημέρες πριν την επίσημη προβολή, οι πρωταγωνιστές, αλλά και η ίδια η Κρίστι Μάρτιν μίλησαν για την ταινία, με τις δηλώσεις να δημοσιεύονται αποκλειστικά από το JennyGr.

Όπως δήλωσε η Σίντνεϊ Σουίνι «η ιστορία της Κρίστι σε εμπνέει τόσο πολύ, είναι πραγματική μαχήτρια μέσα στο ρινγκ, αλλά και στην πραγματική της ζωή. Είναι ένα τεράστιο βάρος στους ώμους μου, ήθελα να την αποδώσω σωστά. Ήταν θρασύς, ήταν εριστική στον χώρο της πυγμαχίας. Η ιστορία είναι κάτι παραπάνω από μία ιστορία πυγμαχίας. Είναι επιμονή».

Η Κρίστι Μάρτιν με τη σειρά της είπε πως «είμαι επιζώσα ενδοοικογενειακής βίας, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας, επτά φορές τιμώμενη στο Hall of Fame. Η Κρίστι Μάρτιν η πυγμάχος ήταν απλώς μια περσόνα. Πολύ πομπώδης. ‘ηθελα να τους βγάλω όλους εκτός και καθώς ο κόσμος μου μιλάει για το “γιατί” αυτή η παραγωγή το μεταφέρει τόσο τέλεια, που όλοι θα μπορέσουν να ταυτιστούν με αυτό, θα δώσει σε όλους έμπνευση για να καταφέρουν οτιδήποτε πρέπει να καταφέρουν».

Τι θα δούμε στην ταινία Christy

Μεγαλωμένη στη μικρή πόλη της Δυτικής Βιρτζίνια, η Κρίστι Μάρτιν δεν φαντάστηκε ποτέ μια ζωή πέρα από το μέρος που γεννήθηκε. Όλα αυτά μέχρι την ημέρα που ανακάλυψε το μοναδικό της ταλέντο: να ρίχνει γροθιές. Αποφάσισε πως η πυγμαχία είναι το μέλλον της και με τη βοήθεια του προπονητή και ατζέντη της Τζιμ, η φήμη της εκτοξεύθηκε. Φυσικά, οι αθλητικές της επιδόσεις της ήταν εκείνες που την έκαναν παγκοσμίως γνωστή. Στην πορεία, ο Τζιμ έγινε και σύζυγός της.

Το 1989, η Κρίστι Μάρτιν μπήκε στο ρινγκ για τον πρώτο της επαγγελματικό αγώνα, γεμάτη αγριότητα και τόλμη και έχοντας μία αποστολή: να αποδείξει στον εαυτό της και στον κόσμο ότι ήταν πρωταθλήτρια. Και το κατάφερε. Δεν έδωσε, όμως, μάχες μόνο μέσα στο ρινγκ, αλλά και στην προσωπική της ζωή. Η Κρίστι Μάρτιν είναι επιζώσα ενδοοικογενειακής βίας, αφού ο Τζιμ όχι μόνο την μαχαίρωσε αλλά την πυροβόλησε και με το δικό της όπλο.

To trailer της ταινίας:

Η Σίντνεϊ Σουίνι ως Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν μία σκληρή “αουτσάιντερ”, και η προπόνηση της Σίντνεϊ Σουίνι για να την ενσαρκώσει ήταν εντυπωσιακή. Η Μάρτιν ήταν γνωστή για το πόσο ψυχαγωγική, γεμάτη ενέργεια και ταυτόχρονα προκλητική ήταν - αγωνίστηκε για να καθιερωθεί ως μία επιβλητική αθλήτρια. Η δημιουργική ομάδα της ταινίας εργάστηκε σκληρά για να ταιριάξει με αυτή την ενέργεια.

Για να προετοιμαστεί για τον ρόλο, η Σίντνεϊ Σουίνι συνεργάστηκε με τον διάσημο γυμναστή Γκραντ Ρόμπερτς, ο οποίος είχε προπονήσει τη Χίλαρι Σουάνκ για την ταινία Million Dollar Baby. Επίσης συνεργάστηκε με τον προπονητή πυγμαχίας Ματ Μπαϊαμόντε, ο οποίος μελέτησε κάθε κίνηση της Κρίστι Μάρτιν - το στυλ πυγμαχίας της, τα δυνατά της χτυπήματα και τους αγώνες της.

Η Σίντνεϊ Σουίνι πέρασε αμέτρητες ώρες με τον Μπαϊαμόντε και την ομάδα κασκαντέρ υπό την καθοδήγηση του Γκαρσία για να τελειοποιήσει τις τεχνικές της. Έφτιαξε ένα γυμναστήριο στο σπίτι της στο Άινταχο και υποβλήθηκε σε ένα εντατικό πρόγραμμα προπόνησης που διήρκεσε πάνω από τρεις μήνες για να προετοιμαστεί για τον ρόλο της. “Κάθε πρωί έκανα προπόνηση με βάρη για μία ώρα, μετά πήγαινα και έκανα πυγμαχία για τρεις ώρες, και το βράδυ άλλη μία ώρα προπόνηση με βάρη. Το έκανα αυτό κάθε μέρα, επί τρεις μήνες, και με τη βοήθεια διατροφολόγου, έτρωγα μεγάλες ποσότητες φαγητού, πρωτεϊνικά ροφήματα και συμπληρώματα. Μέσα σε αυτό το διάστημα πήρα περίπου 16 κιλά”, εξήγησε η Σουίνι.

“Ένιωθα γεμάτη δύναμη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το να μπορώ να χάνομαι μέσα σε έναν ρόλο και να γίνομαι κάποιος άλλος, είναι το όνειρό μου”, προσθέτει. Επειδή η Σουίνι ήθελε οι σκηνές μάχης της ταινίας να φαίνονται όσο το δυνατόν πιο αληθινές, η ίδια και οι υπόλοιποι ηθοποιοί έδιναν αληθινά χτυπήματα και συχνά έβγαινε από το γύρισμα με μελανιές. “Ο κάθε αγώνας που βλέπετε, είναι αληθινός, χτυπιόμαστε πραγματικά. Δίνουμε το 100%”, λέει η Σουίνι.