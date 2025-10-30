Σίντνεϊ Σουίνι: «Σε κάθε νεαρό κορίτσι εκεί έξω, ελπίζω να ξέρεις ότι η δύναμή σου είναι ήδη μέσα σου»

Η Σίντνεϊ Σουίνι δέχτηκε τιμητική διάκριση στο Variety Power of Women και μίλησε στο κοινό για τη σημασία του να έχεις «τη δύναμη να σηκωθείς, να παλέψεις και να συνεχίσεις να πιστεύεις στον εαυτό σου, ακόμα και όταν κανείς άλλος δεν το κάνει»

Η Σίντνεϊ Σουίνι τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα στο Variety Power of Women. Από χθες το βράδυ, παντού στα social βλέπουμε την εμφάνισή της με το διάφανο φόρεμα που χάριζε soft glam vibes. Αλλά εκτός από την εμφάνισή της, η ηθοποιός εντυπωσίασε και με την ομιλία της.

Η Σίντνεϊ Σουίνι, λοιπόν, δέχτηκε την τιμητική διάκρισή της με υπερηφάνεια και χάρη, μιλώντας στο κοινό για τη σημασία του να έχεις «τη δύναμη να σηκωθείς, να παλέψεις και να συνεχίσεις να πιστεύεις στον εαυτό σου, ακόμα και όταν κανείς άλλος δεν το κάνει». Η ίδια, ξέρει πώς είναι να μην σε εκτιμούν για τις δυνατότητές σου και έτσι αποφάσισε να παραχωρήσει με ταπεινότητα τη στιγμή της δόξας της σε μια άλλη γυναίκα: Την πρώην επαγγελματία πυγμάχο Christy Martin (Κρίστι Μάρτιν), την οποία και υποδύεται στην ομώνυμη ταινία.

Η σταρ τηλεοπτικών σειρών όπως «The Handmaid’s Tale», «Euphoria» και «The White Lotus», καθώς και ταινιών όπως η «Anyone but You» του 2023, είπε: «Όσο και αν νιώθω απίστευτα τιμημένη που αναγνωρίστηκα ως μία από αυτές τις γυναίκες, υπάρχει κάποια πολύ πιο σημαντική και ξεχωριστή από εμένα στην οποία θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο. Συνέχισε λέγοντας: «Είναι μια γυναίκα που όχι μόνο επαναπροσδιορίζει τον υψηλού επιπέδου αθλητισμό, αλλά και αγωνίζεται ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία και για τη σεξουαλική ταυτότητα, δίνοντας φωνή σε τόσους πολλούς που ίσως δεν είχαν φωνή».

Στη συνέχεια, η Σίντεϊ Σουίνι επισήμανε το γεγονός ότι η Κρίστιν Μάρτιν βρισκόταν στο κοινό, λέγοντας: «Σημαίνει πολλά για μένα και είμαι πολύ χαρούμενη που είναι εδώ απόψε, είναι μια ηρωίδα, είσαι η απόλυτη αουτσάιντερ, Κρίστι Μάρτιν». Η ομιλία της ολοκληρώθηκε με σημαντικά μηνύματα όπως: «Η Κρίστι μας υπενθυμίζει ότι η δύναμη δεν χρειάζεται να φωνάζει δυνατά μερικές φορές, απλώς πρέπει να σηκώνεσαι ξανά και ξανά ανεξάρτητα από το ποιος σε παρακολουθεί» και «σε κάθε νεαρό κορίτσι εκεί έξω, ελπίζω να ξέρεις ότι η δύναμή σου είναι ήδη μέσα σου».

Μετά την εκδήλωση, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram με την ομιλία της. Ένας θαυμαστής απάντησε σχολιάζοντας: «Σίντεϊ , αυτή ήταν μια τόσο εμπνευσμένη και ενδυναμωτική ομιλία για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε που χρησιμοποίησες τη φωνή σου για να μας κάνεις να νιώσουμε πραγματικά ορατές και πολύτιμες. Τα λόγια σου μας θύμισαν τη δύναμή μας, την αξία μας και τη δύναμη που έχουμε όταν είμαστε ενωμένες».

Πριν λίγες μέρες, η Σίντεϊ Σουίνι μιλώντας στο Variety, απάντησε στις ερωτήσεις αν θα είναι το κορίτσι του επόμενου James Bond. Όσον αφορά στις φήμες για την ταινία η Σίντνεϊ απάντησε: «Δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω όλες τις φήμες για τον James Bond, αλλά υπήρξα πάντα μεγάλη θαυμάστρια της σειράς και είμαι ενθουσιασμένη και περίεργη να δω τι θα κάνουν με αυτήν». Για το αν θέλει τον ρόλο, η ηθοποιός δήλωσε πως «εξαρτάται από το σενάριο, αλλά θα είχε περισσότερη πλάκα και θα διασκέδαζα σίγουρα ως James Bond».

