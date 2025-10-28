Θα είναι η Σίντεϊ Σουίνι το κορίτσι του επόμενου James Bond;

Η ηθοποιός απάντησε στις φήμες, καθώς και στο αν έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις

Αυτή τη περίοδο, η Σίντνεϊ Σουίνι ολοκληρώνει τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς Euphoria, που θα επιστρέψει για την τρίτη σεζόν στο HBO. Επιπλέον, η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί και φέρει τον τίτλο Christy, θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στο biopic ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν, με τον κριτικό κινηματογράφου του Variety, Owen Gleiberman, να εντυπωσιάζεται από την ερμηνεία της.

Μέσα σε όλα, το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν φήμες που την θέλουν να είναι το επόμενο κορίτσι του επόμενου James Bond, για τον ρόλο του οποίου ακόμα δεν έχει σφραγιστεί το όνομα του ηθοποιού που θα τον υποδυθεί. Γενικά, η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται σε μια καλή φάση στα επαγγελματικά της και άφησε πίσω της τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί από την καμπάνια της American Eagle.

Όσον αφορά λοιπόν τις φήμες για την ταινία James Bond, η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety, λέγοντας αρχικά: «Δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω όλες τις φήμες για τον James Bond, αλλά υπήρξα πάντα μεγάλη θαυμάστρια της σειράς και είμαι ενθουσιασμένη και περίεργη να δω τι θα κάνουν με αυτήν».

Για το αν θέλει τον ρόλο, η ηθοποιός δήλωσε πως «εξαρτάται από το σενάριο, αλλά θα είχε περισσότερη πλάκα και θα διασκέδαζα σίγουρα ως James Bond».

Οι φήμες για την Σίντνεϊ Σουίνι κορυφώθηκαν τον Ιούλιο, όταν ένα δημοσίευμα της βρετανικής Sunυποστήριξε ότι η ηθοποιός είναι «το πρώτο όνομα στη λίστα επιλογών για τον James Bond» και πως ο Ντενί Βιλνέβ θέλει να συμμετάσχει στο πρότζεκτ. «Ο Βιλνέβ πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα και ότι διαθέτει γοητεία για τις νεότερες γενιές, κάτι ζωτικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της σειράς. Περνούν πολύ χρόνο μαζί και έχει θαυμάσει την εκπληκτική της άνοδο», ανέφερε πηγή στο περιοδικό.

Τι απάντησε η Σίντνεϊ Σουίνι για τις πλαστικές επεμβάσεις

Τον τελευταίο καιρό, επίσης, πολλοί κάνουν λόγο για πλαστικές επεμβάσεις ή αισθητικές παρεμβάσεις. Η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε πως «δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα. Φοβάμαι τρομερά τις βελόνες. Ακόμη και για τατουάζ. Θέλω να γερνάω με χάρη. Είναι πολύ αστείο. Βλέπω πράγματα στο διαδίκτυο, όπως ‘φωτογραφίες σύγκρισης’. Και σκέφτομαι, ‘Είμαι 12 χρονών σε εκείνη τη φωτογραφία. Φυσικά και θα φαίνομαι διαφορετική. Τώρα φοράω μακιγιάζ και είμαι 15 χρόνια μεγαλύτερη».