Αγνώριστη η Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy»: Με καθηλωτικό trailer, προμηνύεται η επιτυχία του φθινοπώρου

Θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο

Η Σίντνεϊ Σουίνι υποδύεται την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν, στο biopic που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Πριν λίγες ημέρες, η εταιρεία Black Bear έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer, με την ηθοποιό να μεταμορφώνεται στην γυναίκα που εντάχθηκε στο Διεθνές Πάνθεον της Πυγμαχίας.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου η Σίντνεϊ Σουΐνι αποκάλυψε στο Variety ότι πήρε 13,5 κιλά προκειμένου να ενσαρκώσει με πειστικό τρόπο την παγκοσμίου φήμης αθλήτρια. «Δούλεψα με διατροφολόγο, με προπονητή ενδυνάμωσης και με προπονητή πυγμαχίας. Αυξήσαμε τις θερμίδες που κατανάλωνα, ξεκίνησα να παίρνω πολλά πρωτεϊνούχα σέικ, συμπληρώματα και έτρωγα τα πάντα. Έτρωγα πολύ Smuckers, πολλά σάντουιτς με φυστικοβούτυρο και μαρμελάδα, μιλκσέικ. Γενικά έτρωγα συνεχώς, επειδή γυμναζόμουν ασταμάτητα και τα έκαιγα όλα. Ήταν πραγματικά πρόκληση να διατηρώ αυτό το επίπεδο».

Η Κρίστι μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη της δυτικής Βιρτζίνια, αλλά γρήγορα έγινε γνωστή χάρη στις ικανότητες της ως αθλήτρια πυγμαχίας. Ο προπονητής και ατζέντης της, Τζιμ, την βοήθησε να εκτοξεύσει τη φήμη της, αλλά ήταν οι αθλητικές της επιδόσεις εκείνες που την έκαναν διάσημη. Ο ίδιος στην πορεία έγινε και σύζυγός της. Το biopic βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να αφήσει απέξω το περιστατικό κακοποίησης από τον Τζιμ, ο οποίος όχι μόνο την μαχαίρωσε αλλά την πυροβόλησε και με το δικό της όπλο.

Αν κάτι μπορούμε να πούμε για το trailer, αυτό είναι πως σε καθηλώνει. Φαίνεται ότι έχει γίνει καλή δουλειά, αλλά μένει να δούμε και την ταινία. Πάντως, ο κινηματογραφικός κριτικός του Variety, Owen Gleiberman, εντυπωσιάστηκε από το biopic, καθώς και με την ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι απολαυστικό να τη βλέπεις μέσα στο ρινγκ, σκυμμένη, συγκεντρωμένη, να χτυπά ασταμάτητα την αντίπαλο, και τελικά να την ρίχνει με ένα αμείλικτο αριστερό κροσέ. Αλλά κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, ξεχειλίζει ο ενθουσιασμός της. Χαμογελά θριαμβευτικά και σηκώνει τις γροθιές της στον αέρα σαν παιδί στο πάρτι γενεθλίων του. Η χαρά της για τη νίκη είναι αυτό ακριβώς που την κάνει σταρ».