Σίντνεϊ Σουΐνι και Σκούτερ Μπράουν είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ;

Η 27χρονη ηθοποιός και ο 44χρονος επιχειρηματίας φημολογείται ότι έχουν έρθει πολύ κοντά τους τελευταίους μήνες.

Η Σίντνεϊ Σουΐνι και ο Σκούτερ Μπράουν έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της lifestyle κοινότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αφού τα διεθνή μέσα υποστηρίζουν πως ανάμεσά τους υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Η 27χρονη ηθοποιός και ο 44χρονος επιχειρηματίας και πρώην μάνατζερ γνωρίστηκαν στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ τον περασμένο Ιούνιο στη Βενετία, μη κρύβοντας την αμοιβαία συμπάθειά τους. Και κάπως έτσι άρχισαν όλα.

Σύμφωνα με το People, η Σίντνεϊ Σουΐνι και ο Σκούτερ Μπράουν βγήκαν αρκετά ραντεβού κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, συμφωνώντας να έχουν μια «περιστασιακή σχέση», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η πηγή. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον. Το περασμένο Σαββατοκύριακο έκαναν διακοπές μαζί στην εξοχή, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, ενώ όσο ο καιρός περνάει τόσο πιο κοντά έρχονται.

Η Σίντνεϊ Σουΐνι και ο Σκούτερ Μπράουν είναι «χαλαρά» μαζί

«Του αρέσει να περνάει χρόνο μαζί της και να βλέπει που πηγαίνουν τα πράγματα», υποστηρίζει μια πηγή από το περιβάλλον του Σκούτερ Μπράουν στο People. Όσον αφορά στη Σίντνεϊ Σουΐνι, η ίδια πηγή υποστηρίζει: «Δεν είναι ο τύπος της, αλλά εκείνη απολαμβάνει την προσοχή που της δίνει». Ωστόσο, η ηθοποιός φαίνεται πως προς το παρόν «δεν θέλει να μπλέξει σε άλλη σοβαρή σχέση». Η χαλαρότητα και η ελευθερία που υπάρχει στο ειδύλλιο με τον Σκούτερ Μπράουν είναι ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη.

Να θυμίσουμε, πως τον περασμένο Μάρτιο η 27χρονη ηθοποιός τερμάτισε τον αρραβώνα της με τον Τζόναθαν Νταβίνο, μετά από περίπου επτά χρόνια κοινής πορείας. Οι δυο τους σχεδίαζαν να παντρευτούν, όμως η σχέση τους είχε ξεθωριάσει. Μετά, λοιπόν, από αυτόν τον χωρισμό, η ηθοποιός έδωσε προτεραιότητα στην καριέρα της, αποφασίζοντας πως δεν θα ξεκινήσει άμεσα κάποια σοβαρή σχέση.

Getty Images

Όπως υποστηρίζει η ίδια πηγή, «ήταν ξεκάθαρη φέτος με τους στόχους της. Όλα σχετίζονται με την καριέρα της και τίποτα άλλο. Είναι φιλόδοξη και πολύ συγκεντρωμένη. Θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε επαγγελματική ευκαιρία που θα της δοθεί». Στην ίδια φάση ζωής, όμως, φαίνεται να βρίσκεται και ο Μπράουν Σκούτερ, ο οποίος το 2022 πήρε διαζύγιο από τη Γιαέλ Κοέν, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.

