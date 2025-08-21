H Σίντνεϊ Σουίνι είπε ότι τα αρνητικά σχόλια για το σαπούνι με νερό από το μπάνιο της, ήταν «κυρίως από γυναίκες»

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός θυμήθηκε σε συνέντευξή της, τον «θόρυβο» στα social media γύρω από τη συνεργασία της με την εταιρεία ανδρικής προσωπικής υγιεινής Dr. Squatch

Ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι δεν έχει ακόμη αναφερθεί στην αμφιλεγόμενη διαφήμισή της για την American Eagle, καθώς και τα επικριτικά σχόλια που έχει λάβει από χιλιάδες θαυμαστές της και μη, αποφάσισε να σχολιάσει μια άλλη διαφήμιση για την οποία μιλούσαμε όλοι πριν λίγο καιρό. Ναι, στο σαπούνι με νερό από το μπάνιο της αναφερόμαστε.

Η ηθοποιός συνεργάστηκε με τη Dr. Squatch και έβγαλε ένα limited edition σαπούνι που λέγεται Sydney’s Bathwater Bliss. Το σαπούνι περιείχε απολεπιστική άμμο, εκχύλισμα φλοιού πεύκου και λίγη από τη σαπουνάδα της Σίντνεϊ Σουίνι. Δεν ήταν σαπούνι «αρωματισμένο» από την ηθοποιό, δεν ήταν «εμπνευσμένο από το μπάνιο της». Ήταν το ίδιο το νερό από εκεί που έκανε μπάνιο. Τα σχόλια στην ανακοίνωσή της ηθοποιού στο Instagram, ήταν ακριβώς όπως τα περιμέναμε τότε.

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός μίλησε πρόσφατα στην Wall Street Journal, όπου θυμήθηκε τον «θόρυβο» στα social media γύρω από τη συνεργασία της με την εταιρεία ανδρικής προσωπικής υγιεινής Dr. Squatch για το σαπούνι περιορισμένης έκδοσης, το οποίο εξανλτήθηκε σε δευτερόλεπτα. Όπως είπε, αν και δεν δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα όσα λέγονται στο διαδίκτυο, «πιστεύει ότι είναι σημαντικό να έχεις τον παλμό του τι λέει ο κόσμος, επειδή όλα είναι μια συζήτηση με το κοινό».

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνέχισε λέγοντας πως «ήταν κυρίως οι γυναίκες που έκαναν σχόλια» για τη συνεργασία της με την εταιρεία και το σαπούνι για το μπάνιο, «κάτι που θεώρησα πραγματικά ενδιαφέρον». Πρόσθεσε, ότι «όλοι τους λάτρεψαν την ιδέα του Τζέικομπ Ελόρντι, στην ταινία Saltburn, όπου ο χαρακτήρας του πίνει νερό μπάνιου». Αυτό αποκαλύπτει τα λεγόμενα «διπλά standards», είπε.

