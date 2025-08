Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι εγγεγραμμένη στους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους και ο Τραμπ πιστεύει ότι η διαφήμισή της είναι «φανταστική»

Στον Guardian διαβάζουμε ότι η Σίντνεϊ Σουίνι εγγράφηκε ως Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος στη Φλόριντα λίγους μήνες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τη δεύτερη προεδρία των ΗΠΑ

Εδώ και μία εβδομάδα, η διαφήμιση της American Eagle με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι και τα «καλά γονίδιά» της, έχει προκαλέσει έναν μικρό «πόλεμο» σε διαδικτυακό και μη κόσμο. Στη διαφήμιση, η ηθοποιός εμφανίζεται σε ένα σημείο με total jean look και σβήνει ένα σλόγκαν που φαινόταν να είναι ένα λογοπαίγνιο για το τζιν. Ενώ η φράση αρχικά έλεγε: «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα γονίδια», η τελευταία λέξη στη συνέχεια διαγράφηκε και αντικαταστάθηκε με «τζιν». «Τα γονίδια μεταδίδονται από τους γονείς στους απογόνους, συχνά καθορίζοντας χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, την προσωπικότητα, ακόμη και το χρώμα των ματιών. Τα τζιν μου είναι μπλε», την ακούμε να λέει επίσης η Σουίνι αλλού στην καμπάνια.

Πολλοί έκαναν cancel την καμπάνια, υποστήριξαν πως προωθεί ρητορική που σχετίζεται με την ευγονική και τη λευκή υπεροχή και, εν ολίγοις, κατηγόρησαν την ηθοποιό για ναζιστική προπαγάνδα, σε μια εποχή που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να εξαλείψει τις πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ενσωμάτωση (DEI), ενώ πιέζει για τη μαζική κράτηση και απέλαση μεταναστών. Προχθές, η εταιρεία «απάντησε» στην κρητική, λέγοντας ότι «η καμπάνια “Sydney Sweeney has great jeans” ήταν και παραμένει μια ιστορία για τζιν. Τα δικά της τζιν. Η δική της ιστορία. Συνεχίζουμε να γιορτάζουμε το πώς κάθε άνθρωπος φορά τα τζιν της AE με αυτοπεποίθηση, με τον δικό του τρόπο. Τα υπέροχα τζιν δείχνουν ωραία σε όλους».

Και πριν προλάβουμε να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά, ήρθε το κερασάκι στην τούρτα. Στον Guardian διαβάζουμε ότι η Σίντνεϊ Σουίνι εγγράφηκε ως Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος στη Φλόριντα λίγους μήνες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τη δεύτερη προεδρία των ΗΠΑ. Η πρωταγωνίστρια των Euphoria και White Lotus εγγράφηκε στους εκλογικούς καταλόγους στη Φλόριντα στις 14 Ιουνίου 2024 – λίγο αφότου αγόρασε μια έπαυλη στα νησιά Κις και δήλωσε την κομματική της ταυτότητα ως Ρεπουμπλικανική, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα αρχεία που εξέτασε η Guardian. Αυτό συνέβη περίπου δύο εβδομάδες αφότου ο Τραμπ καταδικάστηκε στη Νέα Υόρκη για εγκληματική παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων και πριν εξασφαλίσει την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Πριν δυο χρόνια, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε δεχθεί ξανά κριτική, αφού φωτογραφήθηκε στο πάρτι γενεθλίων της μητέρας της, όπου αρκετοί από τους καλεσμένους εθεάθησαν να φορούν καπέλα που θύμιζαν εκείνα που φέρουν το σύνθημα του Τραμπ «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» (MAGA). Τότε, η ηθοποιός ζήτησε από τον κόσμο να «σταματήσει να κάνει υποθέσεις» και ότι ένας «αθώος εορτασμός μετατράπηκε σε μια παράλογη πολιτική δήλωδη».

«Η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο ότι ήταν εγγεγραμμένη ψηφοφόρος του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων. Η άποψή σας;», ρωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από δημοσιογράφο. «Είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή; Ω, τώρα αγαπώ τη διαφήμισή της. Θα μείνετε έκπληκτοί από το πόσοι είναι Ρεπουμπλικανοί. Δεν το γνώριζα για τη Σίντνεϊ Σουίνι, αλλά είμαι ευτυχής που μου το είπατε. Αν η Σίντνεϊ Σουίνι είναι εγγεγραμμένη στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, πιστεύω ότι η διαφήμισή της είναι φανταστική» απάντησε ο Τραμπ.

REPORTER: "Actress Sydney Sweeney — it came out this weekend that she's a registered Republican."@POTUS: "You'd be surprised at how many people are Republicans ... I'm glad you told me that. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic!" 😂🤣 pic.twitter.com/baLwJHBbuD

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 4, 2025