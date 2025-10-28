Η Τζένιφερ Λόρενς για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Κάθε φορά που κοιμόταν ο γιος μου, νόμιζα ότι είχε πεθάνει»

Η ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη περίοδο μετά τη γέννηση του δεύτερου γιου της, που το άγχος και η κατάθλιψη την έκαναν να αμφισβητεί τα πάντα

Η Τζένιφερ Λόρενς παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό The New Yorker και μίλησε με ειλικρίνεια για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της, όταν το άγχος και η κατάθλιψη την απομονώσαν πλήρως και την έκαναν να αμφισβητεί τα πάντα. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Die, My Love, που γέννησε νωρίτερα φέτος, παραδέχτηκε πως κάθε φορά που ο γιος της κοιμόταν, νόμιζε πως ήταν νεκρός.

«Νόμιζα κάθε φορά που κοιμόταν ότι είχε πεθάνει. Νόμιζα ότι έκλαιγε επειδή δεν του άρεσε η ζωή του ή εγώ ή η οικογένειά του. Ήμουν πεπεισμένη ότι έκανα τα πάντα λάθος και ότι θα κατέστρεφα τα παιδιά μου», είπε χαρακτηριστικά η Τζένιφερ Λόρενς.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός αναφέρεται στην επιλόχειο κατάθλιψη. Τον περασμένο Μάιο, μετά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στις Κάννες, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πως «τίποτε δε συγκρίνεται με την επιλόχεια κατάθλιψη, σε απομονώνει πλήρως. Η αλήθεια είναι ότι το ακραίο άγχος και η ακραία κατάθλιψη σε απομονώνουν όπου κι αν βρίσκεσαι. Νιώθεις σαν εξωγήινος».

Η ηθοποιός μοιράστηκε και ένα περιστατικό στη συνέντευξή της, όπου μια απλή ερώτηση για τον θηλασμό στο ChatGPT, την έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα. «Μου απάντησε: “Κάνεις το πιο υπέροχο πράγμα για το μωρό σου. Είσαι μια τόσο στοργική μητέρα.” Και ξέσπασα σε δάκρυα». Όπως συνέχισε, χρειάστηκε να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της επιλόχειο κατάθλιψης και αυτό ήταν κάτι που την βοήθησε άμεσα.

Η Τζένιφερ Λόρενς παντρεύτηκε με τον Κουκ Μαρόνι τον Οκτώβριο του 2019 και έχουν ήδη έναν γιο τριών ετών. Μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, πηγή από το περιβάλλον της αποκάλυψε στo People ότι η ηθοποιός προσαρμόστηκε γρήγορα στη νέα καθημερινότητα της τετραμελούς οικογένειας. «Η Τζεν τα πάει εξαιρετικά. Το να φροντίζεις ένα νεογέννητο ενώ έχεις και ένα νήπιο μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά έχει υπέροχη στάση και απίστευτη ψυχραιμία. Είναι γεννημένη μητέρα και ο Κουκ ένας υπέροχος πατέρας».

Η νέα ταινία της Τζένιφερ Λόρενς μιλά για την μητρότητα

Στο Die, My Love, που σκηνοθέτησε η Λιν Ράμσεϊ, η Τζένιφερ Λόρενς υποδύεται την Γκρέις, μία γυναίκα που μένει μόνη να φροντίζει το νεογέννητο μωρό της σε ένα ετοιμόρροπο σπίτι στη Μοντάνα, την ώρα που ο σύζυγός της, Τζάκσον (τον υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον) την εγκαταλείπει για να εργαστεί. Όμως η απομόνωση και οι εσωτερικές πιέσεις την φέρνουν αντιμέτωπη με βαριά επιλόχειο κατάθλιψη και ψυχωτικές εκδηλώσεις.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτζ και ρίχνει φως στις σκοτεινές πλευρές της μητρότητας και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει μία νέα μητέρα.

Το Die, My Love θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.